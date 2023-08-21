21 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Студенты алтайского вуза жалуются, что их выгоняют из общежития из-за нехватки мест

Студенты Алтайского государственного университета бьют тревогу, что около двух тыс. человек могут остаться на улице в грядущем учебном году, передает Barnaul 22.

Корпус АлтГУ.
Корпус АлтГУ.
altapress.ru

Правозащитники отмечают, что вуз обещает места в общежитиях первокурсникам. Студентов же старших курсов якобы хотят оставить на улице.

Утверждается, что университет намеренно заключает договор на проживание не на весь срок обучения, а только на 10 месяцев.

Также отмечается, что из более двух тыс. человек почти всех уже выселили, нарушив нормы Жилищного кодекса РФ.

В эти дни начинается новая волна заселений - причастные обеспокоены, что места незаконно отдадут новым студентам. А другие обучающиеся останутся без крыши над головой.

Ассоциация активистов студобщежитий подала жалобы в прокуратуры - краевую и городскую. Студентам же посоветовали требовать от АлтГУ мест в общежитии на весь период обучения.

Ранее в Барнауле возобновили продажу школьных и студенческих транспортных карт.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость