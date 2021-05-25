Студенты Барнаула о предпринимательстве в Сибири начала ХХ века

26 мая в День российского предпринимателя в Барнауле состоится студенческий межвузовский семинар, посвященный деятельности и традициям сибирского предпринимательства в дореволюционной России. Идею семинара, организованного несколькими кафедрами барнаульских вузов, поддержали Алтайский союз предпринимателей, Общероссийский гражданский форум и Музей предпринимателей и меценатов (Москва). В Москве в этот же день будут подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих работ, на который заявлены работы и алтайских студентов.

На семинаре в Барнауле студенты расскажут о таких известных предпринимателях и меценатах Алтая как купцы Морозовы и Вершинины. Отдельные темы будет посвящена практике европейских инвестиций на Алтае, правовым основам и ограничениям для предпринимателей-евреев на территории России и Сибири в царское время. Лучшие студенческие работы получат награды организаторов.

Свою лепту в мероприятие внесет и научно-педагогический состав Алтайского филиала РАНХиГС, свой доклад на вебинаре представит доктор исторических наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского филиала РАНХиГС Юрий Гончаров.

Местом проведения семинара выбран «Дом Морозова» — здание крупнейшего универсама купцов и меценатов Морозовых, ныне внесенного в реестр объектов историко-культурного значения г. Барнаула.

Желающим посмотреть семинар в zoom и на ютуб приглашаем в 16−30:

ссылка в zoom: https://us02web.zoom.us

ссылка на трансляцию в ютубе: https://youtu.be

Научно-практический семинар «История предпринимательства в Сибири: чему учит опыт работы дореволюционных предпринимателей»

Дата и время: 26 мая 2021 г., с 16.30 до 18.30 Место: г. Барнаул, ул. Ползунова, 34а, конференц-зал историко-культурного объекта «Дом купца Морозова» Организаторы конференции: Алтайская группа Комитета гражданских инициатив

Общероссийский гражданский форум , площадка «Малое и среднее предпринимательство в России»

площадка «Малое и среднее предпринимательство в России» Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей»

Кафедра теории и истории государства и права Алтайского филиала РАНХиГС

Кафедра экономики и менеджмента Алтайского института экономики ( филиал) Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики При поддержке: Музей предпринимателей , меценатов и благотворителей , г. Москва

Приветственная часть

Приветственное слово исполнительного директора некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей» Чепеля Владимира Федоровича.

Приветственное слово руководителя Алтайского группы Комитета гражданских инициатив Тулина Павла Михайловича.

Приветственное слово члена Алтайской группы Комитета гражданских инициатив, члена Общественной палаты Алтайского края Шейды Геннадия Петровича.

Приветственное слово собственника историко-культурного объекта «Дом купца Морозова», члена Совета Алтайской торгово-промышленной палаты, д.м.н., профессора Куликова Владимира Павловича.

Вводный доклад доцента кафедры экономики и менеджмента Алтайского института экономики (филиал) Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, к.э.н., Шипулиной Ирины Александровны.

Вводный доклад заведующего кафедрой теории и истории государства и права Алтайского филиала РАНХиГС, д.и.н., профессора, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, лауреата медали Союза промышленников Алтая имени Акинфия Демидова, Гончарова Юрия Михайловича.

Доклады участников научно-практического семинара

Головкина Диана Александровна (Алтайский институт экономики ( филиал) Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики , 3 курс , г. Барнаул). История династии барнаульских купцов Морозовых: принципы работы алтайских предпринимателей дореволюционного периода. Научный руководитель: Шипулина И.А., к.э.н. Леенсон Давид Романович ( Алтайский филиал РАНХиГС , 3 курс , г. Барнаул). Правовые ограничения предпринимательской деятельности евреев в Российской империи в XIX — начале XX в. Научный руководитель: Гончаров Ю.М., д.и.н., профессор. Мамзин Михаил Владимирович ( Алтайский государственный университет , 3 курс , г. Барнаул). Иностранные концессионеры: практика европейских инвестиций на Алтае. Научный руководитель: Демчик Е.В., д.и.н., профессор. Гаджиев Асим Ширастанович ( Алтайский институт экономики ( филиал) Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики , 2 курс , г. Барнаул). Василий Михайлович Вершинин — барнаульский купец в российской истории. Научный руководитель: Климова О.Г., к.и.н., доцент.

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