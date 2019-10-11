Студенты-биологи АлтГУ приняли участие в посадке молодых деревьев в барнаульском бору

Главным организатором акция выступила торговая сеть «Мария-Ра». В ходе мероприятия его участникам было предложено высадить вдоль трассы здоровья на выбор саженцы кедра, пихты или ели. Всего было заготовлено 1000 саженцев.

Биологическому факультету АлтГУ организаторы выделили 10 штук саженцев, на каждом из которых можно было оставить именную ленточку в фирменных цветах компании-организатора.

Студенты-биологи АлтГУ приняли участие в посадке молодых деревьев. Фото: архив Алтайского государственного университета Студенты-биологи АлтГУ приняли участие в посадке молодых деревьев. Фото: архив Алтайского государственного университета Студенты-биологи АлтГУ приняли участие в посадке молодых деревьев. Фото: архив Алтайского государственного университета

Отметим, что Алтайский государственный университет регулярно участвует в акциях по озеленению Барнаула. В последние годы вузом высажено порядка 100 деревьев — лип, кедров, елей (в том числе и редких — голубых), яблонь, туй — на территориях, примыкающих к учебным корпусам и общежитиям, в Южно-Сибирском ботаническом саду. Причем эта работа осуществляется и филиалами университета в городах края. Так в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ создан экологический отряд — добровольческое, самоуправляемое, некоммерческое объединение студентов института с активной жизненной позицией, который участвует в реализации проектов по озеленению, восстановлению лесов и биоэкономики.

По данным рейтинга самых экологически привлекательных университетов мира «Greenmetric» 2018 АлтГУ занимает 15 место среди вузов России.