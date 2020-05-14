Студенты МГУ написали открытое письмо о домогательствах со стороны преподавателей

Студенты и студентки подвержены проблеме харассмента со стороны преподавателей, отмечают авторы.
«Зачастую преподаватели позволяют себе делать неоднозначные намеки, нарушать личное пространство, флиртовать со студентками, что определенно выходит за рамки академической этики. Это кажется нам недопустимым», — пишут студенты.
По их словам, сексуальные злоупотребления преподавателей создают почву для манипуляций и ставят студентов в уязвимое положение.
Авторы обращения подчеркивают — шутки и слухи о домогательствах со стороны преподавателей могут годами ходить по университету, однако руководство МГУ никаких мер для пресечения подобного поведения не предпринимает.
Студенты требуют создать механизмы, которые защитили бы их в подобных ситуациях. Так, предлагается создать регламент, в котором будут закреплены принципы общения преподавателей и студентов — «запрет романтической связи, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет харассмента, соблюдение этики делового общения», пишет polit.ru.
Также авторы письма предлагают обязать преподавателей пройти образовательные курсы, «посвященные неэтичности романтических и сексуальных отношений между преподавателями и студентами».