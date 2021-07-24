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Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия — это мое самое большое вдохновение»

Ольга Коврова, студентка второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС, поделилась с абитуриентами впечатлениями от учебной и студенческой жизни в Академии.

Ольга Коврова
Ольга Коврова
Алтайский филиал РАНХиГС.

Она рассказала, что изучает большое количество дисциплин — правовых, экономических, в сфере управления. По словам студентки, направление «Государственное и муниципальное управление» многогранное и универсальное, работать приходится не только с бумагами, но и с людьми.

Направление «Государственное и муниципальное управление» многогранное и универсальное, работать приходится не только с бумагами, но и с людьми.

Всем своим знакомым я советую учиться в Алтайском филиале РАНХиГС, потому что он дает одно из лучших образований. Вуз уникален еще и тем, что учит не только сухой теории, но и применять знания на практике", — поясняет Ольга.

Ольга Коврова
Ольга Коврова
Алтайский филиал РАНХиГС.

Также Ольга Коврова отмечает, что Академия дает огромное количество возможностей студентам. Их направляют на стажировку, а в дальнейшем помогают с трудоустройством.

На данный момент Ольга Коврова является Председателем Студенческого совета Академии и всецело задействована в студенческой жизни.

Придя на первый курс, я сразу поняла, что именно здесь моё место. Я обрела яркое студенчество и верных друзей!", — говорит студентка. «Сама Академия — это мое самое большое вдохновение. Преподаватели, студенты, атмосфера — все это мотивирует. Я хочу здесь самосовершенствоваться и развиваться, становиться лучшей версией себя, — добавила Ольга Коврова.

Напомним, что в Алтайском филиале РАНХиГС продолжается приемная кампания. Ведется прием документов на все формы обучения по всем направлениям подготовки. Подать заявление в Академию можно как лично, так и онлайн.

В Академии осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология». А в магистратуре ведется обучение по заочным формам: «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Экономика», и по очно-заочной форме: «Психология», «Градостроительство».

Для поступающих имеются 77 бюджетных очных мест, 7 — очно-заочных, а также 5 мест на магистерские программы.

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