Студентка об учебе в Алтайском филиале РАНХиГС: «Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть себя»

Алина Белоусова. Алтайский филиал РАНХиГС.

«Мне очень нравится здесь учиться, люблю наших преподавателей. Они дают так много практики и знаний, что иногда глаза разбегаются. Радует, что каждый год проходят тренинги, так мы лучше узнаем себя и профессию психолога», — говорит студентка.

Алина подчеркивает высокий уровень профессионализма преподавателей. По её ощущениям, они мотивируют студентов учиться и добиваться новых высот, например, участвовать в различных научных конференциях, выставках, посещать образовательные площадки. Также для студентов очной формы обучения ежегодно проходит конкурс, по итогам которого самых лучших и активных награждают памятными призами. Сама Алина старается участвовать во всех мероприятиях вуза.

Для студентки академия — это большая и дружная семья, где каждый готов прийти на помощь. В академии приятная атмосфера, вкусно кормят, играет легкая музыка. Алина Белоусова считает, что это единственный в крае вуз, где созданы максимально комфортные условия, где никто и ничто не мешает ребятам раскрывать свои способности и таланты на все 360°.

Напомним, что в Алтайском филиале РАНХиГС продолжается приемная кампания. Ведется прием документов на все формы обучения по всем направлениям подготовки. Подать заявление в Академию можно как лично, так и онлайн.

В Академии осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология». А в магистратуре ведется обучение по заочным формам: «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Экономика», и по очно-заочной форме: «Психология», «Градостроительство».