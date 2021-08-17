Студентка представила Алтайский филиал РАНХиГС в Международной детской деревне

«Международка», как называют её участники, собрала иностранных вожатых, студентов из России, Палестины, Узбекистана, Сирии, Китая, Туркменистана.
Традиционно были сформированы 10 дружин разной направленности. Для участников провели профориентирование, мастер-классы с лучшими экспертами края, тематические часы, практикумы и многое другое, работали интерактивные площадки.
Студентка направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС Александра Мартыненко ещё будучи школьницей была участницей дружины «Правоохранительная». В этом году она приехала сюда уже в статусе вожатой дружины «Инновационная». Её профиль был ориентирован на детей, которые интересуются журналистикой и наукой.
Александра отмечает, что в профильном лагере дети могли реализовать свои возможности. Большинство из них уже знали, чего хотят, и выбирали дружину по интересам.
«В детской деревне я проводила профориентационную работу. Ребята как раз в том возрасте, когда нужно определяться, куда пойти учиться после школы. Я рассказала им о РАНХиГСе и направлениях обучения. Всех увлек рассказ о студенческой и учебной жизни. По словам участников, это была самая интересная профориентация», — сказала Александра Мартыненко, студентка направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС.