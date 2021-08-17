Студентка представила Алтайский филиал РАНХиГС в Международной детской деревне

С 3 по 12 августа в Егорьевском районе Алтайского края прошла образовательная смена «Международная летняя детская деревня «Алтай — 2021». Мероприятие объединило более 500 самых активных детей со всей России.

«Международка», как называют её участники, собрала иностранных вожатых, студентов из России, Палестины, Узбекистана, Сирии, Китая, Туркменистана.

Традиционно были сформированы 10 дружин разной направленности. Для участников провели профориентирование, мастер-классы с лучшими экспертами края, тематические часы, практикумы и многое другое, работали интерактивные площадки.

Студентка направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС Александра Мартыненко ещё будучи школьницей была участницей дружины «Правоохранительная». В этом году она приехала сюда уже в статусе вожатой дружины «Инновационная». Её профиль был ориентирован на детей, которые интересуются журналистикой и наукой.

Александра отмечает, что в профильном лагере дети могли реализовать свои возможности. Большинство из них уже знали, чего хотят, и выбирали дружину по интересам.