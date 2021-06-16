17 июня
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Образование

Студенту из Екатеринбурга снизили оценку из-за зеленых волос и пирсинга. Минобр инициировал проверку

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области начало проверку ситуации, которая произошла в Уральском политехническом колледже. Педагоги на объявлении оценок по дипломным работам открыто заявили, что снизили студенту балл за внешний вид.

Панк, 1987 год, СССР
Панк, 1987 год, СССР
СС0.

Видео с объявлением результатов опубликовали в паблике «Типичный Екатеринбург».

На нем преподаватели колледжа говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы, объясняя это его внешним видом, в частности, зеленым цветом волос и серьгами, пишет ТАСС.

«И.о. директора уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены», — сказали в пресс-службе регионального Минобра.

В ведомстве подчеркнули, что преподаватели обязаны прежде всего оценивать знания учащихся, а внешний вид не может влиять на оценку.

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