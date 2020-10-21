«Сухой мед», антибиотик из люпина и машина для прополки. Как мечты о светлом будущем толкают молодежь в науку

Некоторые считают, что молодежь думает только о мемах, тусовках и новых гаджетах. Студенты, магистранты и аспиранты алтайских вузов развенчивают этот миф. У них в головах — наука и проекты для промпредприятий. Altapress.ru собрал наиболее интересные и перспективные.

Сладкий вкус здоровья

«Сухой мед» — это не просто сладости и даже не БАДы, а функциональный продукт, обогащенный разными видами нутриентов. Важно, что он насыщен микронутриентами — витаминами и микроэлементами, которых так не хватает организму человека.

Дефицит витаминов — это общемировая проблема. Еды много, прилавки магазинов буквально трещат от овощей и фруктов, в том числе экзотических. Но они не покрывают даже суточной потребности организма в витаминах.

«Сухой мед» — вкусный и полезный перекус. Из архива Виталия Царева.

Об этом рассказал ученый и бизнесмен — сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий АлтГУ Виталий Царев. Он стоит у истоков появления функционального продукта из меда.

Вместе со студентами Виталий ведет научные разработки в этом направлении и на своем предприятии производит инновационные сладости.

Виталий Царев,

ученый и бизнесмен:

У 90% продукции продовольственного рынка Алтая бедный витаминно-минеральный состав. Для поддержания здоровья жителей нужно ввести в повседневный рацион витамины, провитамины, важные элементы — такие как йод, селен и многие другие. Попадать в организм они должны постоянно и в форме, которую организму легко усвоить.

«Сухой мед» — вкусный и полезный перекус. Из архива Виталия Царева.

Студентка второго курса института химии и химико-фармацевтических технологий (ИХиХФТ) АлтГУ Екатерина Макеева всегда советует своим друзьям и знакомым «Сухой мед». Екатерина — часть команды разработчиков «Мета-Ресурс». Девушка очень много сделала для развития проекта «Сухой мед», в частности для продвижения его в студенческой среде.

Екатерина Макеева,

студентка второго курса:

Под руководством Виталия Царева мне удалось достичь больших успехов в химии. После этого, видя мое стремление работать и развиваться, мне предложили стать частью команды «Мета-Ресурс». Так я попала в проект «Сухой мед». Это очень интересно. Моя работа напрямую связана с функциональным питанием. А за ним — я уверена — будущее.

«Сухой мед» — вкусный и полезный перекус. Из архива Виталия Царева.

Для студента второго курса ИХиХФТ Владислава Дыбалева серьезная научная работа началась уже на первом курсе.

«Сейчас все меньше времени остается на правильное питание. Люди стали отдавать предпочтение вредным перекусам, содержащим множество синтетических добавок. И это не совсем правильно, поэтому меня, как будущего специалиста, очень заинтересовала тема здорового питания», — рассказал студент.

Помимо «Сухого меда» Владислав занимается биоразлагаемой посудой и не бросает это направление, несмотря на давление старших товарищей. Это сложная тема, но запрос на экопосуду очень высок. Особенно ею интересуются нефтяные компании.

Еще на заре появления «Мета-Ресурса» ученые задались вопросом, что взять за основу для создания обогащенных продуктов. Ответ был на поверхности: самый распространенный и экологически чистый продукт Алтайского края — мед.

Виталий Царев,

ученый и бизнесмен:

Мед уникален. Во-первых, за счет своего состава он является природным консервантом. Во-вторых, в нашем регионе много поставщиков качественного меда. В-третьих, в его составе полно углеводов, которые так нужны мозгу в качестве источника энергии. К тому же мед — прекрасный перекус и отличный заменитель рафинированного сахара.

«Сухой мед» — вкусный и полезный перекус. Из архива Виталия Царева.

Сам по себе мед не решит проблему нехватки микронутриентов. Для его обогащения используют свежие или замороженные ягоды, собранные на Алтае. Первый опыт оказался удачным. Мед смешали с малиной в пропорции 75 к 25%. Эта композиция так понравилась самим ученым и клиентам, что стала базовой. Позже к ней добавились лимон — имбирь и яблоко — корица.

Виталий Царев,

ученый и бизнесмен:

Готовую смесь мы сушим в импульсной вакуумной сушке при температуре не выше 40 градусов. Получаются леденцы, богатые витаминами и микроэлементами.

Пока в Алтайском крае «Сухой мед» распространяется маленькими партиями. Но его уже можно найти в московских интернет-магазинах здорового питания.

Как отметил Виталий Царев, сейчас ведется подготовка к открытию собственной онлайн-площадки, где будут представлены все разработанные линейки продукции.

Сорняки долой без лишнего труда

Машина МПП-2 предназначена для механического удаления сорняков. Предоставлено АлтГТУ им. Ползунова.

Хорошим подспорьем для сельского хозяйства стала машина, опытный образец которой был разработан на базе Студенческого конструкторского бюро АлтГТУ им. Ползунова. Над ним трудились аспиранты Никита Чуклин и Василий Угаров, а также студенты Роман Метальников и Никита Раззамазов. Работа велась под руководством профессора кафедры наземных транспортно-технологических систем Сергея Сороченко.

Машина МПП-2 предназначена для механического удаления сорняков в приствольной зоне саженцев плодовых и плодово-ягодных культур в плодопитомниках, а также может использоваться в овощных хозяйствах и лесопитомниках.

Принцип работы машины заключается в вычесывании сорняков и рыхлении почвы в приствольной зоне саженцев. Она навесного типа и устанавливается на сельскохозяйственные тракторы.

Никита Чуклин,

аспирант АлтГТУ:

У прототипов была совершенно иная конструкция. И мы придумали редуктор, если можно так сказать, «вертолетного» типа — это два соосных вала, которые вращаются в разные стороны и размещены на одной стороне редуктора. Таких решений раньше в продаже не было. Плюс к этому мы разработали новую систему управления. На всех прототипах было два рычага управления. Это очень неудобно, ведь у оператора заняты обе руки. У нас же одним рычагом управляются два рабочих органа.

Здание АлтГТУ им. Ползунова. 2 ГИС.

Машина была изготовлена в барнаульской компании «Ваш трактор». Проектно-конструкторская документация на нее подготовлена при финансовой поддержке Алтайского центра кластерного развития.

Руководитель студенческого конструкторского бюро Сергей Сороченко отмечает, что МПП-2 — далеко не первая разработка студентов политеха. На их счету проекты для таких предприятий, как РЗЗ (Рубцовск), АЗСМ (Павловск), АЗАС (Барнаул) и т. д.

Сергей Сороченко,

руководитель студенческого конструкторского бюро:

Для студентов проектирование образцов техники, которая действительно будет работать, — это в первую очередь большой опыт.

Заказчиком выступил Научно-исследовательский институт садоводства имени М. А. Лисавенко. Испытания были проведены в плодопитомнике НИИ. Они показали, что машина позволит значительно повысить производительность труда при возделывании саженцев и заменит тяжелый ручной труд.

Нет вагонов — нет промышленности

Развитие промышленности всегда напрямую связано с железнодорожным сообщением. В регионе вагоны изготавливают два предприятия: «Алтайвагон» и «Барнаульский вагоноремонтный завод».

Вагон. Иван Кузьмин

Но конструкции подвижного состава можно и нужно улучшать. В этом уверен магистрант АлтГТУ Иван Бодров. Под руководством своего научного руководителя, и. о. завкафедрой малого бизнеса в сварочном производстве АлтГТУ Михаила Сейдурова, молодой ученый занимался вопросами повышения надежности и долговечности вагонов, изготовленных на Алтае.

Иван Бодров,

магистрант АлтГТУ:

Мы решили исследовать сварной узел боковой стены полувагона. Это не только актуально, но еще и очень интересно. Обеспечение долговечности конструкции приводит к уменьшению затрат на ремонт в процессе эксплуатации и связанных с ними простоев вагонов, а также к уменьшению вероятности аварийных ситуаций, вызванных внезапными отказами.

Обклеенный тензорезисторами сварной узел с подключенными к ним кабелями от регистрирующей аппаратуры. Предоставлено Владиславом Федоровым ( АлтГТУ).

Иван отмечает, что именно такой вид железнодорожного транспорта сегодня больше распространен и востребован в регионе.

Научный руководитель магистранта рассказал, что было проведено исследование сопротивления усталостному разрушению. В ходе эксплуатации вагон испытывает колоссальные динамические нагрузки, поэтому неизбежно появляются трещины. И рано или поздно начинают разрушаться сварные узлы.

Для того чтобы этого не происходило, ученые провели большую работу. Во-первых, разработали компьютерную модель сварного узла и проверили, какие реальные нагрузки он испытывает.

Во-вторых, когда с помощью тензометрических датчиков стало понятно, какие места наиболее напряжены и больше всего подвержены разрушению, Иван Бодров выяснил, как повысить сопротивление этому процессу. Были использованы математические зависимости.

Теоретические выводы подтвердила практика. Во время ресурсных испытаний на изготовленном узле были проведены металлографический анализ и исследование механических свойств, тензометрия.

Обклеенный тензорезисторами сварной узел с подключенными к ним кабелями от регистрирующей аппаратуры. Предоставлено Владиславом Федоровым ( АлтГТУ).

Выяснилось, что запас прочности во всех точках испытываемого узла значительно выше, чем требования по ГОСТу. Тем самым магистрант политеха подтвердил, что изученная модель полувагона не подведет на протяжении всего срока эксплуатации. Работа была проведена без потери лишнего времени на испытание вагонов в целом.

Михаил Сейдуров,

и. о. завкафедрой малого бизнеса в сварочном производстве АлтГТУ:

Мы смоделировали самый нагруженный узел. С помощью математической модели и реального образца провели комплексные исследования, а ресурсные испытания подтвердили, что вагон будет долговечным — усталостные трещины не возникнут, поскольку запас прочности, который гарантируется ГОСТом, мы превысили на 50%.

Барнаульский ВРЗ выпустил первую партию вагонов-хопперов. Иван Кузьмин

Исследования проводились на базе Испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта, где Иван Бодров работает специалистом по испытаниям II категории. Предприятие обеспечило финансирование проекта, АлтГТУ — исследовательскую часть для проведения эксперимента.

Антибиотики нового поколения

Таблетки. СС0

Буквально на острие современной науки оказался аспирант Алтайского госуниверситета Николай Петрин. Его тема для обывателя может звучать довольно туманно: «Получение фармсубстанций на основе алкалоидов люпина». Но касается она буквально каждого.

Врачи не перестают предупреждать: бесконтрольное применение антибиотиков ведет к тяжелым последствиям. После самолечения лекарство может просто не сработать, и человек не справится с болезнью.

Дело осложняется еще и тем, что существующие классы антибиотиков были разработаны по меньше мере лет 30−40 назад. Об этом рассказала Ольга Высоцкая — директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ.

Люпин. pixabay.com.

Ольга Высоцкая,

директор Центра развития технологического предпринимательства , трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ:

Патогенные микроорганизмы приспосабливаются к антибиотикам. И, к сожалению, сегодня часто возникает ситуация, когда препараты не помогают при лечении. А это серьезная причина высокой летальности во всем мире. Особенно в последние годы. Поэтому тема не просто актуальная, она животрепещущая.

Лекарства , таблетки. CC0

Николай Петрин проводит исследования в рамках комплексного направления, связанного с изучением свойств люпина.

Ольга Высоцкая,

директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ:

Подпроект направлен на поиск новых типов эффективных антибиотиков. Для этого используются методики химической модификации элементов, выделенных из растительного сырья, в частности алкалоидов люпина.

Работа предстоит непростая. Николай Петрин отмечает, что впереди самый сложный этап любого фармакологического исследования — разработка структуры вещества, еще не известного науке.

Люпин. pixabay.com.

Николай Петрин,

аспирант АлтГУ:

Нужно провести химическое моделирование совершенно новой молекулы. Этот этап требует более точных и выверенных действий со стороны исследователя, ведь нам предстоит подтвердить гипотезы, заложенные в целях научной работы.

Пока же последние научные данные отчасти подтверждают гипотезу о том, что у алкалоидов люпина может быть антибактериальная активность.

«Наша задача — найти ей максимально эффективную область применения», — резюмирует координатор проекта Ольга Высоцкая.

Исследования ученых из АлтГУ важны не только для медицины. Область применения нового препарата очень широка. Результаты научной работы могут быть использованы в ветеринарии и сельском хозяйстве.

Каждый из молодых исследователей внес свой вклад в развитие промышленности Алтайского края. Именно этой отрасли посвящен спецвыпуск «Свободного курса», который выходит 21 октября.