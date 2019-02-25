«Театр во времени» представят в АГИК

27 февраля 2019 г. в концертном зале Алтайского государственного института культуры состоится концерт-спектакль «Театр во времени», приуроченный к Году театра в России.

В основе спектакля — история развития театрального искусства со времени знаменательной встречи К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в московском ресторане «Славянский базар». В этой истории много имен, событий, коллизий и побед! И рассказана она будет живым театральным языком. Зритель увидит красочное представление, передающее идею магнетизма русского театра.

Афиша. Алтайский государственный институт культуры

Монологи из известных театральных постановок прочтут артисты Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина и студенты кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.

В мероприятии примут участие хореографические коллективы Алтайского государственного института культуры: ансамбль народного танца «Сибирь», ансамбль бального танца «Фокстрот» и ансамбль современного танца «Вереск».

Режиссер — доцент Анна Вахрамеева.

Принять участие в мероприятии в качестве зрителей приглашены студенты Алтайского краевого колледжа культуры, члены студенческих театров АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ, школ актерского мастерства, детских театральных студий.

Начало 27 февраля 2019 г. в 18.00

в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66

(6+)