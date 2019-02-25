«Театр во времени» представят в АГИК

В основе спектакля — история развития театрального искусства со времени знаменательной встречи К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в московском ресторане «Славянский базар». В этой истории много имен, событий, коллизий и побед! И рассказана она будет живым театральным языком. Зритель увидит красочное представление, передающее идею магнетизма русского театра.
В мероприятии примут участие хореографические коллективы Алтайского государственного института культуры: ансамбль народного танца «Сибирь», ансамбль бального танца «Фокстрот» и ансамбль современного танца «Вереск».
Режиссер — доцент Анна Вахрамеева.
Принять участие в мероприятии в качестве зрителей приглашены студенты Алтайского краевого колледжа культуры, члены студенческих театров АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ, школ актерского мастерства, детских театральных студий.
Начало 27 февраля 2019 г. в 18.00
в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66
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