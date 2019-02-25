Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -6°C
55

«Театр во времени» представят в АГИК

27 февраля 2019 г. в концертном зале Алтайского государственного института культуры состоится концерт-спектакль «Театр во времени», приуроченный к Году театра в России.

В Барнауле состоится концерт-спектакль «Театр во времени».
В Барнауле состоится концерт-спектакль «Театр во времени».
Алтайский государственный институт культуры

В основе спектакля — история развития театрального искусства со времени знаменательной встречи К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в московском ресторане «Славянский базар». В этой истории много имен, событий, коллизий и побед! И рассказана она будет живым театральным языком. Зритель увидит красочное представление, передающее идею магнетизма русского театра.

Афиша.
Афиша.
Алтайский государственный институт культуры
Монологи из известных театральных постановок прочтут артисты Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина и студенты кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.

В мероприятии примут участие хореографические коллективы Алтайского государственного института культуры: ансамбль народного танца «Сибирь», ансамбль бального танца «Фокстрот» и ансамбль современного танца «Вереск».

Режиссер — доцент Анна Вахрамеева.

Принять участие в мероприятии в качестве зрителей приглашены студенты Алтайского краевого колледжа культуры, члены студенческих театров АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ, школ актерского мастерства, детских театральных студий.

Начало 27 февраля 2019 г. в 18.00

в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66

(6+)

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость