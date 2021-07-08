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Образование
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«Театральная педагогика»: новая программа магистратуры в АГИК

Алтайский государственный институт культуры приглашает выпускников педагогических и гуманитарных направлений подготовки квалификации «Бакалавр», руководителей детских театральных студий, образцовых и народных театральных коллективов и всех, кто хотел бы продолжить своё образование по линии театральной педагогики, режиссуры и актёрского мастерства для обучения по новому направлению магистратуры «Театральная педагогика» (очная форма обучения, 2 года).

I корпус Алтайского государственного института культуры.
I корпус Алтайского государственного института культуры.
Архив Алтайского государственного института культуры.

Обучение в магистратуре по направлению «Театральная педагогика» отвечает новым условиям, соответствующим тенденциям современного театра и времени, позволяет накопить серьезный методический, научный и творческий опыт. За период обучения в магистратуре, помимо научно-исследовательской деятельности, студентами на практике осваиваются экспериментальные, инновационные педагогические формы, средства и методики в обучении и воспитании творческой индивидуальности. Специальные дисциплины преподают ведущие специалисты в области театрального искусства и театральной педагогики.

Выпускники Алтайского государственного института культуры
Выпускники Алтайского государственного института культуры
Архив Алтайского государственного института культуры.

Прием ведется по результатам собеседования, на бюджетной основе и по договорам об оказании платных образовательных услуг. Приём документов для лиц, поступающих ведётся до 24 июля 2021 г.

Приемная комиссия находится по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина 277. Телефон: 8 (3852) 54-73-59.

E-mail: priem@agaki.ru или priem. agik@gmail.com

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