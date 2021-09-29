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Образование
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Технологии будущего: ученые АГАУ представили свои проекты на биотехнологическом форуме

Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия», прошедший с 23 по 26 сентября в Алтайском крае, стал не только мероприятием, где российские и зарубежные исследователи обменивались опытом, но и площадкой для демонстрации разработок ученых Алтая в области биотехнологий.

Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ

В рамках выставки, которая предваряла открытие форума, Алтайский государственный агарный университет представил достижения ученых в области биотехнологии в растениеводстве и животноводстве. Стоит отметить, что большинство демонстрируемых разработок ученых аграрного университета были выполнены при грантовой поддержке Правительства Алтайского края. С экспозицией Алтайского ГАУ ознакомился Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также члены правительства Алтайского края — заместитель Председателя правительства Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ

Ректор аграрного университета Николай Колпаков, представляя результаты исследований ученых университета отметил, что все проекты носят прикладной характер и направлены на решение одной из приоритетных задач Стратегии научно-технологического развития России — повышение эффективности и экологичности агрохозяйства. Целый ряд разработок посвящен вопросам утилизации отходов сельскохозяйственного производства и отходов лесозаготовок.

В частности, в университете под руководством профессора Ольги Антоновой разработана технология получения органических модифицированных удобрений на основе куриного помета и подстилочного навоза КРС, а также оптимальные параметры применения данных удобрений под различные сельскохозяйственные культуры и доказаны эффекты от их применения.

Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ

На решение проблемы утилизации отходов растениеводства направлен проект, реализующийся под руководством доцента Михаила Мальцева, в рамках которого разработана технология применения биопрепаратов на основе карбоксиметилированных растительных отходов (цветковой плёнки овса, лузги подсолнечника и гречихи) и доказана эффективность применения разработанного препарата на посевах яровой пшеницы.

Еще одна актуальная для региона проблема — утилизация отходов лесозаготовок нашла решение в междисциплинарном проекте кафедры лесного хозяйства и кафедры частной зоотехнии аграрного университета. В рамках проекта отработана технология переработки технической зелени методом экструдирования в хвойно-витаминную кормовую добавку, а также разработаны рационы кормления с применением данной добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. А экструдированная хвойная мука, по мнению ученых АГАУ, может эффективно применятся в качестве экологически безопасного средства для борьбы с варроозом пчел.

Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия».
Пресс-центр АГАУ

Очень перспективным направлением работы ученых аграрного университета в партнерстве с ведущими племпредприятиями Алтайского края является разработка способов повышения молочной продуктивности и воспроизводительной способности крупного рогатого скота с использованием методов генетического мониторинга и природных биостимуляторов. Результаты работы в этом направлении представила декан биолого-технологического факультета, профессор Антонина Афанасьева.

Исследования ученых аграрного университета в области биотехнологий получили высокую оценку экспертов и посетителей выставки, а авторы разработок были отмечены наградами Правительства Алтайского края в рамках торжественного открытия форума.

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