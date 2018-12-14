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15 декабря
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Образование
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Теперь и китайский: минобр изменил правила аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок итоговой госаттестации для выпускников 9-х и 11-х классов, говорится в сообщении Минпросвета, пишет РБК. Для допуска к итоговой аттестации в девятом классе нужно будет пройти собеседование по русскому языку, а выпускники 11-го класса могут выбрать как экзамен китайский язык.

Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Анна Зайкова

Датой проведения собеседования по русскому языку и девятиклассников станет вторая среда февраля. Оценивать его будут по системе «зачет/незачет». Для тех учащихся, которые не смогут пройти собеседования или пропустят его по уважительной причине, ​предусмотрены дополнительные сроки сдачи — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

Одиннадцатиклассники теперь смогут выбирать для сдачи в рамках ЕГЭ по иностранному языку китайский (ранее выбор был среди английского, немецкого, французского и испанского), а также сдавать информатику и экзамен по информационно-коммуникационным технологиях не только с использованием бумажных бланков, но и в компьютерной форме.

Для тех, кто сдает ЕГЭ по математике, теперь можно выбрать только один уровень — базовый или профильный. Провалившие профильный экзамен могут выбрать для пересдачи базовый уровень, а вот выпускники прошлых лет, уже получившие аттестат, быть участниками ЕГЭ базового уровня не могут.

Кроме того, приказ четко разделяет сроки проведения итоговых аттестаций на досрочный, основной и дополнительный периоды. Для каждого из них предусмотрены конкретные сроки пересдач. Участники экзамена при подаче заявления должны указывать, к какому экзамену они хотят присоединиться.

Приказ также устанавливает наказание для тех, кто во время итогового сочинения в 11 классе использует или имеет при себе различные средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы или письменные заметки — их могут удалить с экзамена.

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