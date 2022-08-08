8 августа
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Образование

170 тысяч в год. У алтайских больниц начинается сезон «покупки» молодых специалистов

Минздрав опубликовал список медучреждений в Алтайском крае, которым требуются самые важные специалисты — педиатры и терапевты. Студенты АГМУ могут выбрать любую больницу или поликлинику, заключить с ней договор и получить финансовую компенсацию за обучение. Программа действует второй год и, по оценкам министерства, имеет эффект.

АГМУ.
АГМУ.
Анна Зайкова

Где требуются врачи

Ежегодный плановый набор студентов для программы компенсации обучения составляет 200 человек. В прошлом году в нее вступили и продолжают обучаться 120 студентов. В заявке медучреждений в этом году 240 вакансий.

Программа действует на всей территории Алтайского края — как в сельской, так и городской местности. В списке нуждающихся есть барнаульские больницы №№ 3, 5, 10, поликлиники №№ 1, 3, 9, 10, 12. Детские поликлиники №№ 3, 5, 7, 9 и больница № 1. Требуются врачи и педиатры в Бийск, Змеиногорск, Рубцовск. Плюс вакансии есть почти в каждой районной центральной больнице.

Количество вакансий таково:

153 — участковый терапевт

3 — врач медицинской профилактики

6 — врач приемного отделения

78 — участковый педиатр.

Всего в этом году в программе участвуют 69 медицинских организаций.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи.
Алейская ЦРБ. Молодые врачи.
Анна Зайкова.

Кто и как может получить компенсацию

В программе могут участвовать все студенты, которые обучаются за счет собственных средств. Это и совершеннолетние студенты, самостоятельно заключившие договор с АГМУ и оплачивающие обучение со своего личного счета, и законные представители несовершеннолетних.

Вступить в программу могут студенты любого курса по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия». В своей кадровой заявке медучреждения указали, что предпочтут студентов старших курсов — четвертого-шестого. Но есть и исключения. Так, в Первомайском районе готовы «воспитывать» будущих специалистов уже со второго курса.

Медорганизации ведут прием документов с 15 сентября по 15 октября. Со студентами заключают договор о компенсации расходов на оплату обучения. По условиям этого договора компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов на оплату обучения, но не более 170 тыс. рублей за один курс.

В региональном минздраве подчеркивают, что человек вправе обратиться только в одну медицинскую организацию из списка. В списке требуемых документов — оплаченный счет за обучение в АГМУ.

До 17 ноября медорганизация должна уведомить желающего получить компенсацию, предоставят ее или нет. А в срок до 30 ноября заключить договор.

Компенсацию предоставляют, начиная с даты заключения договора до окончания обучения, ежегодно, не позднее 30 декабря.

Есть одно необходимое условие: после обучения молодому специалисту необходимо будет трудоустроиться в выбранную медицинскую организацию и работать там по полученной специальности в течение трех лет.

Факт

В Алтайском крае традиционно востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи. Нехватка кадров ощущается в «Скорой помощи», фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской службах.

Обучающий симуляционный центр АГМУ
Обучающий симуляционный центр АГМУ
Олег Богданов

Места и деньги

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не раз говорил, что в отсутствии системы распределения единственный способ привлечь молодого специалиста — это совместными усилиями глав районов и главврачей больниц и поликлиник заинтересовать студента прийти на работу именно к ним.

К 2024 году, по планам минздрава, нужно привлечь в краевые медучреждения 632 врача и 1016 средних медработников. Для этого в крае разработана отдельная стратегия, в которую включены целевая подготовка студентов, выплаты молодым работникам и наставникам, закрепление обучающихся вуза и колледжей за краевыми медорганизациями и прочее.

Кроме того, увеличены нормативы финансирования организаций среднего профессионального образования: расходы на оплату проезда студентов к месту прохождения практики и обратно, оплата их проживания во время прохождения практики.

Целый блок посвящен закреплению кадров на местах путем ежемесячных выплат фельдшерам, врачам участковой службы и особо востребованным специалистам межрайонных медицинских центров за разъездной характер работы.

По оценкам регионального минфина, на реализацию этого плана потребуется около 1,5 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Немедицинский характер

Попов говорит, что самый надежный и быстрый способ привлечь молодого специалиста — самому главврачу приехать в медицинский вуз и встретиться со студентами.

Уже со второго курса они начинают подрабатывать в лечебных учреждениях края. Руководство вуза всецело поддерживает такие инициативы. Большинство больниц заинтересованы в специалистах и молодых кадрах, так что главврачи охотно идут на всяческие уступки: например, прийти работать можно позже, но остаться и после окончания обязательного срока, или же отпроситься на сессию. Студентам легко договориться о персональных условиях работы.

Чаще всего молодые специалисты задают главврачам вопросы немедицинского характера: где и как я буду жить, где будет детский сад для моих детей, школа, магазины. Из-за отсутствия бытовых условий врачи часто отказываются от миллионов «Земского доктора» и «Сельского фельдшера» с тем, чтобы уехать в более удобное для проживания место.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Есть цель

Наряду с программой компенсации обучения кадровую проблему в здравоохранении края решает целевой набор в АГМУ.

По статистике, из 100 человек, которые обучились в вузе, возвращаются в свои деревни и села лишь 10−15 человек. По целевому набору — 95. Минздрав России ежегодно увеличивает контрольные цифры целевого приема и количество государственных организаций-заказчиков (федеральных и региональных), которые имеют потребность в подготовке специалистов.

Так, на 2022/2023 учебный год в АГМУ таких мест выделено 448 из 612 бюджетных. Количество целевиков по основным, наиболее востребованным специальностям («Лечебное дело» и «Педиатрия») составило 75% от всего бюджетного приема.

Целевики распределяются в отдельные группы в соответствии с местом заключения договора. Поэтому все производственные практики студент проходит в организациях-заказчиках, где знакомится с коллективом, будущим местом работы, приобретает навыки командной работы и определяется с будущей специальностью.

Цифра

19,8 млн рублей из краевого бюджета потратили в прошлом году на программу компенсации обучения студентов в Алтайском государственном медицинском университете. В 2022 году потратят 53,8млн.

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