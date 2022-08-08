170 тысяч в год. У алтайских больниц начинается сезон «покупки» молодых специалистов

Минздрав опубликовал список медучреждений в Алтайском крае, которым требуются самые важные специалисты — педиатры и терапевты. Студенты АГМУ могут выбрать любую больницу или поликлинику, заключить с ней договор и получить финансовую компенсацию за обучение. Программа действует второй год и, по оценкам министерства, имеет эффект.

Где требуются врачи

Ежегодный плановый набор студентов для программы компенсации обучения составляет 200 человек. В прошлом году в нее вступили и продолжают обучаться 120 студентов. В заявке медучреждений в этом году 240 вакансий.

Программа действует на всей территории Алтайского края — как в сельской, так и городской местности. В списке нуждающихся есть барнаульские больницы №№ 3, 5, 10, поликлиники №№ 1, 3, 9, 10, 12. Детские поликлиники №№ 3, 5, 7, 9 и больница № 1. Требуются врачи и педиатры в Бийск, Змеиногорск, Рубцовск. Плюс вакансии есть почти в каждой районной центральной больнице.

Количество вакансий таково: 153 — участковый терапевт 3 — врач медицинской профилактики 6 — врач приемного отделения 78 — участковый педиатр.

Всего в этом году в программе участвуют 69 медицинских организаций.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Кто и как может получить компенсацию

В программе могут участвовать все студенты, которые обучаются за счет собственных средств. Это и совершеннолетние студенты, самостоятельно заключившие договор с АГМУ и оплачивающие обучение со своего личного счета, и законные представители несовершеннолетних.

Вступить в программу могут студенты любого курса по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия». В своей кадровой заявке медучреждения указали, что предпочтут студентов старших курсов — четвертого-шестого. Но есть и исключения. Так, в Первомайском районе готовы «воспитывать» будущих специалистов уже со второго курса.

Медорганизации ведут прием документов с 15 сентября по 15 октября. Со студентами заключают договор о компенсации расходов на оплату обучения. По условиям этого договора компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов на оплату обучения, но не более 170 тыс. рублей за один курс.

В региональном минздраве подчеркивают, что человек вправе обратиться только в одну медицинскую организацию из списка. В списке требуемых документов — оплаченный счет за обучение в АГМУ.

До 17 ноября медорганизация должна уведомить желающего получить компенсацию, предоставят ее или нет. А в срок до 30 ноября заключить договор.

Компенсацию предоставляют, начиная с даты заключения договора до окончания обучения, ежегодно, не позднее 30 декабря.

Есть одно необходимое условие: после обучения молодому специалисту необходимо будет трудоустроиться в выбранную медицинскую организацию и работать там по полученной специальности в течение трех лет.

Факт В Алтайском крае традиционно востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи. Нехватка кадров ощущается в «Скорой помощи», фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской службах.

Обучающий симуляционный центр АГМУ Олег Богданов

Места и деньги

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не раз говорил, что в отсутствии системы распределения единственный способ привлечь молодого специалиста — это совместными усилиями глав районов и главврачей больниц и поликлиник заинтересовать студента прийти на работу именно к ним.

К 2024 году, по планам минздрава, нужно привлечь в краевые медучреждения 632 врача и 1016 средних медработников. Для этого в крае разработана отдельная стратегия, в которую включены целевая подготовка студентов, выплаты молодым работникам и наставникам, закрепление обучающихся вуза и колледжей за краевыми медорганизациями и прочее.

Кроме того, увеличены нормативы финансирования организаций среднего профессионального образования: расходы на оплату проезда студентов к месту прохождения практики и обратно, оплата их проживания во время прохождения практики.

Целый блок посвящен закреплению кадров на местах путем ежемесячных выплат фельдшерам, врачам участковой службы и особо востребованным специалистам межрайонных медицинских центров за разъездной характер работы.

По оценкам регионального минфина, на реализацию этого плана потребуется около 1,5 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Немедицинский характер

Попов говорит, что самый надежный и быстрый способ привлечь молодого специалиста — самому главврачу приехать в медицинский вуз и встретиться со студентами.

Уже со второго курса они начинают подрабатывать в лечебных учреждениях края. Руководство вуза всецело поддерживает такие инициативы. Большинство больниц заинтересованы в специалистах и молодых кадрах, так что главврачи охотно идут на всяческие уступки: например, прийти работать можно позже, но остаться и после окончания обязательного срока, или же отпроситься на сессию. Студентам легко договориться о персональных условиях работы.

Чаще всего молодые специалисты задают главврачам вопросы немедицинского характера: где и как я буду жить, где будет детский сад для моих детей, школа, магазины. Из-за отсутствия бытовых условий врачи часто отказываются от миллионов «Земского доктора» и «Сельского фельдшера» с тем, чтобы уехать в более удобное для проживания место.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Есть цель

Наряду с программой компенсации обучения кадровую проблему в здравоохранении края решает целевой набор в АГМУ.

По статистике, из 100 человек, которые обучились в вузе, возвращаются в свои деревни и села лишь 10−15 человек. По целевому набору — 95. Минздрав России ежегодно увеличивает контрольные цифры целевого приема и количество государственных организаций-заказчиков (федеральных и региональных), которые имеют потребность в подготовке специалистов.

Так, на 2022/2023 учебный год в АГМУ таких мест выделено 448 из 612 бюджетных. Количество целевиков по основным, наиболее востребованным специальностям («Лечебное дело» и «Педиатрия») составило 75% от всего бюджетного приема.

Целевики распределяются в отдельные группы в соответствии с местом заключения договора. Поэтому все производственные практики студент проходит в организациях-заказчиках, где знакомится с коллективом, будущим местом работы, приобретает навыки командной работы и определяется с будущей специальностью.