Титулованные учителя края предложили губернатору ввести плату за классное руководство и почаще награждать педагогов

Несмотря на увеличение зарплаты учителя Алтайского края нуждаются в дополнительных материальных и нематериальных поощрениях. Об этом говорили 17 октября на встрече губернатора Виктора Томенко с представителями профессиональных педагогических сообществ.

Отстающий регион

«Видно по объективным измеримым показателям — система образования развивается и хорошими темпами. Проблем много, но в этом смысле мы не оторваны от всей страны. Большинство проблем присущи и другим регионам», — отметил губернатор.

Уровень материального обеспечения учителей — по-прежнему самый обсуждаемый вопрос.

«С 2012 года система оплаты труда педагогов формировалась с учетом средних формальных показателей по региону, — сказал Томенко. — Поэтому даже наши соседи, до которых рукой подать, — Новосибирск, Кемерово и другие — оторвались от нас по уровню зарплат на 30−40%, а кто и в полтора раза. При этом учитель остается учителем в любом регионе. Эти обстоятельства приходится преодолевать».

Подвижники-археологи

Сергей Исупов, учитель истории Бийского лицея рассказал губернатору о полевой работе археологов со школьниками в Денисовой пещере, которой вскоре должны дать статус памятника всемирного значения ЮНЕСКО.

Учитель. СС0.

«Это инновационное локальное образовательное пространство, — считает учитель. — С 1989 года там работали ученики близлежащих школ, причем не просто как диггеры-копатели, а как сознательные исследователи-археологи. Руководят исследованиями сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, а работы ведут наши земляки, конкретные учителя и их ученики».

Летняя полевая археологическая школа «вырастила» более 3000 учеников. Некоторые стали профессионалами. Несколько человек, которые сейчас руководят исследованиями в пещере, начинали именно с летней практики там. Теперь это ученые с мировым именем.

Исупов попросил поощрить учителей-подвижников, которые приобщают школьников к археологии и этнографии.

Классный руководитель

Александр Загайнов, директор 126-й школы Барнаула, руководитель ассоциации «Лучшие школы Алтая», поднял вопрос вознаграждения за классное руководство.

Он отметил, что недавно принятая модель оплаты труда вобрала все лучшее от предыдущих и отсеяла то, что не прижилось со временем.

Благодаря новой системе зарплата повысилась, в ней предусмотрена поддержка молодых кадров и учителей предпенсионного возраста, есть многочисленные премии и адекватная оценка вклада педагогов в учебную деятельность, но вместе с нем есть и непонятные нюансы.

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

Сейчас на первый план выходит воспитательная функция учителя, которую выполняет классный руководитель. Но его позиция в новой системе оплаты труда «несколько размазана».

«Плата за классное руководство не входит в раздел обязательных выплат и финансируется по остаточному принципу, — говорит Загайнов. — Иногда учитель получает 500 или 800 рублей доплаты, у нас в школе это 3200 рублей, но, если мы посмотрим на функционал классного руководителя — моральный, эмоциональный, интеллектуальный — то увидим, что этого все равно недостаточно».

Что-то кроме премий

Татьяна Билан, заслуженный учитель РФ, лауреат премии губернатора им. С.П. Титова попросила губернатора ввести новое, региональное, звание, которое могло бы повысить статус учителя.

Учителя-«титовцы» — уникальное сообщество сельских педагогов Алтая, которые, помимо преподавания, занимаются большой просветительской работой, в том числе краеведческой, исторической, культурной.

Начиная с 2008 года 120 человек получили премию Титова, это люди с огромным стажем педагогической работы. «В интернете много мыслей о том, что учителя ветераны — это балласт системы образования. Это не так, — говорит Билан. — Они вносят огромный вклад и в образование, и в воспитание».

Школа. Учитель СС0

Все «титовцы» имели право получить премию повторно, но многие отказались от нее сознательно, и вместе с тем продолжают просветительскую работу на селе. «Это говорит о том, что помимо финансовой составляющей есть еще и другие важные вещи, — считает Билан. — Может быть стоит учредить звание „Почетный учитель Алтайского края“ и давать ее тем, кто просто честно выполняет свой педагогический долг много лет».

Никогда не было легко

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Сегодня учитель это не просто человек, благодаря которому дети сдают экзамены на 100 баллов. Это и психолог, и тьютор, и навигатор по жизни не только для детей, но и для родителей. Никогда учителям не было легко. Мы не жалуемся, Виктор Петрович. Просто время изменилось. Мы заходим в класс, а там 30 человек. Это значит это 30 разных систем ценностных координат, 30 разных личных и семейных историй. Учитель должен всех подружить и достигнуть при этом образовательных и воспитательных результатов.

На встрече с Виктором Томенко было еще несколько предложений, как повысить статус учителя в обществе, в том числе, через участие в профессиональных конкурсах, лидерских движениях, программах наставничества и пр. Почти все идеи губернатор поддержал и отправил «прорабатывать» в профильное министерство.

Загвоздка вышла только с классным руководством. В крае почти 16,5 тыс. человек имеют такую «добавку» к должности учителя. То есть почти все педагоги школ. Судьба дополнительного финансирования пока неизвестна.