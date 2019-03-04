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Томенко посетит в РАНХиГС конференцию по эффективному управлению образованием

12−13 марта в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоится первая Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития управления в эпоху персонализации: от человеческого капитала к человеческому потенциалу». Главный вопрос, на который предстоит ответить участникам конференции и экспертам в ходе двух дней работы: «Как обеспечить эффективное управление системой образования в условиях реализации национальных проектов?».

РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус.
РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус.
Анна Зайкова

Более 400 участников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Тульской, Липецкой области, Киргизии, Казахстана и Германии будут обсуждать изменения и задачи, стоящие перед системой образования в условиях быстрого развития технологий.

В рамках конференции состоится 13 мероприятий по управлению системой образования: панельные дискуссии «Школа возможностей — драйвер инновационной политики развития Алтайского края», «Имидж образовательной организации», «Современные технологии и подходы к профессиональной ориентации школьников», круглые столы «Школа цифрового века», «Построение успешной школы. Эффективные практики управления образовательной организацией», а также открытые лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере образования.

В рамках конференции пройдёт первое заседание клуба директоров, созданного на базе Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС. Клуб является дискуссионной площадкой по обмену опытом и лучшими практиками управления системой образования. Тема первого заседания: «Эффективный директор. Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций».

Модераторами и экспертами конференции станут авторитетные специалисты в области управления образованием и технологий менеджмента ведущих образовательных и научных организаций Российской Федерации.

В работе конференции примут участие Виктор Томенко — губернатор Алтайского края, Александр Романенко — Владимир Мау — ректор РАНХиГС, Александр Асмолов — директор по гуманитарной политике РАНХиГС, д. псх. н., академик РАО, Елена Петрова — президент Академии имиджелогии, декан факультета психологии РГСУ, д. псх. н., профессор, Арслан Хасавов — и.о. главного редактора «Учительской газеты», Антон Молев — научный руководитель Лицея РАНХиГС, председатель комиссии по образованию Московской городской Думы и ряд других экспертов.

В рамках мероприятия будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Правительством Алтайского края.

Подробнее о конференции и ее программе можно узнать по ссылке.

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