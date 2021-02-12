В рамках состоявшейся в Алтайском филиале РАНХиГС Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» 4 февраля 2021 года при участии Департамента образования и науки (г. Москва), Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (г. Москва), Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования (г. Барнаул) и Германо-Российского Форума (г. Берлин) была проведена экспертная дискуссия «Трансформация образования в условиях современных общественных процессов».

Модераторами данного научного мероприятия являлись Михаил Анатольевич Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования (г. Барнаул) и Лариса Михайловна Лысенко зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул).

Экспертами выступили известные в России и за рубежом специалисты в области образования:

Киселева Наталия Александровна , заместитель руководителя Департамента образования и науки ( г. Москва);

, заместитель руководителя Департамента образования и науки г. Москва); Хамардюк Анна Владимировна , исполнительный директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» ( г. Москва);

, исполнительный директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» г. Москва); Локтионова Вера Андреевна , руководитель направления регионального развития и GR- директор Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» ( г. Москва);

, руководитель направления регионального развития и GR- директор Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» г. Москва); Заведенский Кирилл Евгеньевич , заместитель директора по науке , Центр проектного и цифрового развития образования ИПЭИ РАНХиГС ( г. Москва);

, заместитель директора по науке Центр проектного и цифрового развития образования ИПЭИ РАНХиГС г. Москва); Рабинович Павел Давидович , директор центра проектного и цифрового развития образования ИОН РАНХиГС ( г. Москва);

, директор центра проектного и цифрового развития образования ИОН РАНХиГС г. Москва); Хофманн Юлия, сотрудница Германо-Российского Форума , координатор образовательных проектов и руководитель отдела прессы и связей с общественностью ( г. Берлин).

Предметом обсуждения на экспертной дискуссии стали такие важные и актуальные темы, как творческий потенциал личности педагога в качестве ключевого аспекта трансформации образования, роль цифровых образовательных ресурсов в развитии общего образования, образовательный опыт и ключевые тренды нового времени в технологиях, цифровая трансформация образования, значение и перспективы совместных научно-образовательных и культурных онлайн-проеков в рамках сотрудничества филиала с зарубежными организациями, в частности, с Германией.

В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что современное образование столкнулось с новой реальностью, которая, с одной стороны, создает серьезные барьеры и трудности, а другой стороны — предоставляет новые возможности для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного процесса. Все это, в конечном итоге, должно способствовать преодолению барьеров и переходу современной системы образования на абсолютно новый уровень. При этом важную роль будет также играть международное сотрудничество филиала и Академии в целом, как с отечественными, так и зарубежными партнерами, поскольку данные трансформационные процессы в эпоху глобализации актуальны для всех.

По результатам проведенной экспертной дискуссии планируется организация ряда научных мероприятий для дальнейшего изучения и обсуждения обозначенных актуальных проблем.

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.

Запись экспертной дискуссии размещена на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.