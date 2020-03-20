Травлей многодетной матери из Славгорода за отказ сдать деньги заинтересовалась прокуратура

В Алтайском крае проводится проверка по информации об ущемлении прав многодетной семьи в образовательном учреждении, сообщает региональная прокуратура.

Проблемы у жительницы Славгорода начались после отказа сдать деньги на ремонт в помещении школы, где обучаются ее дети.

«Как сообщил заместитель прокурора края Дмитрий Губанов, изложенные в СМИ факты с 12 марта проверяются Славгородским межрайонным прокурором. Организована встреча с многодетной матерью, опрос родителей учащихся класса, затребованы сведения о выделенных денежных средствах на подготовку школы к новому учебному году и другие мероприятия», — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению законодательства «о благотворительной деятельности, о доступности и бесплатности общего образования, обоснованность привлечения женщины к административной ответственности».

Барнаульские школьники на «Уроке Победы». altapress.ru

Как пишет «МК на Алтае», после отказа сдать деньги и жалобы в комитет образования к детям стали придираться учителя. Более того, женщина сама оказалась под прессингом комиссии по делам несовершеннолетних.

У матери трое детей. По ее словам, каждый год за ремонт они платят по 800 рублей с ребенка, но этого оказалось недостаточно и в школе снова объявили сбор.

Она решила разъяснить этот вопрос в комитете образования. Однако это закончилось тем, что ее обвинили в том, что она якобы не выполняет родительские обязанности.

«Я только что проводила детей в школу, еще не успела убрать постель, помыть посуду. Инспектор стала выговаривать, мол, почему не убрано. 12 марта меня вызвали на комиссию и выписали штраф в размере 100 рублей. Я не алкашка, дети одеты, обуты, голодными не ходят», — возмущается многодетная мать.

В школе утверждают, что деньги никто не собирал. При этом в дневнике есть запись, что на ремонт пола в зале нужно сдать деньги.