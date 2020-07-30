Треть российских родителей не станут покупать школьную форму

45% родителей не покупают школьную форму 2020—2021 учебному году, по данным исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Они ждут новостей о том, пойдут ли дети в сентябре в школу или будут учиться дистанционно.

На вопрос, купили ли, планируют ли покупать школьную форму, утвердительно ответили 45% родителей учеников 1−4 классов, 37% родителей учеников 5−9 классов и всего 19% родителей учеников 10−11 классов.

Многие не торопятся с покупкой формы, потому что сначала хотят удостовериться, в каком формате начнется учебный год. Это 33% родителей учащихся младшей школы, 28% родителей учеников среднего звена и 17% родителей 10- и 11-классников.

На прошлогоднюю форму надеются 10−12% родителей. Чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму.