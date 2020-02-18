Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Третья смена может исчезнуть в российских школах в 2021 году

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что устранение третьей смены в школах — важнейшая задача, сообщается на сайте ведомства.

Школьник.
Школьник.
СС0

Кравцов подчеркнул, что важно не терять темп при строительстве новых школ.

«За счет ввода новых школ и модернизации старых мы планируем полностью отказаться от третьей смены уже в 2021 году, но надо стремиться сделать это быстрее, потому что от условий обучения напрямую зависит и повышение качества образования», — сказал министр.

По его словам, особенно это актуально для четырех регионов — Дагестана, Бурятии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Кравцов также заявил, что создание условий для доступа каждого ребенка к качественному современному образованию — приоритетная задача.

«Российская школа должна научить ребенка мыслить и принимать решения. Нам необходимо вырастить патриота с высоким интеллектом и широким кругозором, поэтому так важно создавать условия, чтобы каждый ребенок в мегаполисе или небольшой деревне получал доступное образование на современном уровне, возможности для развития и проявления своего таланта и способностей», — заявил Кравцов.

По данным ведомства, в 2019 году введены 96 школ на 70 тыс. 547 новых мест. В 2020 году планируется открыть 183 школы на 109 тыс. мест.

Напомним, обучение в третью смену должно быть ликвидировано к 2021 году согласно целям нацпроекта «Образование».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость