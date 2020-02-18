Третья смена может исчезнуть в российских школах в 2021 году

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что устранение третьей смены в школах — важнейшая задача, сообщается на сайте ведомства.

Кравцов подчеркнул, что важно не терять темп при строительстве новых школ.

«За счет ввода новых школ и модернизации старых мы планируем полностью отказаться от третьей смены уже в 2021 году, но надо стремиться сделать это быстрее, потому что от условий обучения напрямую зависит и повышение качества образования», — сказал министр.

По его словам, особенно это актуально для четырех регионов — Дагестана, Бурятии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Кравцов также заявил, что создание условий для доступа каждого ребенка к качественному современному образованию — приоритетная задача.

«Российская школа должна научить ребенка мыслить и принимать решения. Нам необходимо вырастить патриота с высоким интеллектом и широким кругозором, поэтому так важно создавать условия, чтобы каждый ребенок в мегаполисе или небольшой деревне получал доступное образование на современном уровне, возможности для развития и проявления своего таланта и способностей», — заявил Кравцов.

По данным ведомства, в 2019 году введены 96 школ на 70 тыс. 547 новых мест. В 2020 году планируется открыть 183 школы на 109 тыс. мест.

Напомним, обучение в третью смену должно быть ликвидировано к 2021 году согласно целям нацпроекта «Образование».