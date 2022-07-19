Цемент и документ. В Алтайском крае начали глобальный ремонт и модернизацию сразу в 43 школах

В этом году в селе Хабазино Топчихинского района будет всего четверо первоклассников. Они очень ждут 1 сентября. Сейчас в маленькой школе шумно идет капитальный ремонт, и скоро сюда привезут доселе невиданное, самое современное оборудование. Алтайский край стал российским рекордсменом по количеству учебных заведений, которые модернизируют по федеральному проекту.

Капитально

Масштабный проект «Модернизация школьных систем образования», стартовал с начала 2022 года. Кабмин одобрил расходы на эти цели в размере 67 млрд рублей ежегодно, в течение пяти лет.

«Проект не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду», — рассказала и. о. министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина.

В то время как многие регионы, вступая в проект, ограничились пятью-десятью объектами, Алтайский край заявил 43. Они действительно давно нуждаются в капитальном ремонте.

Эту цифру объясняют просто: школ в регионе много, а средств, чтобы привести их в порядок, недостаточно, поэтому участие в любых федеральных проектах рассматривается как большая удача. В работу включаются несколько ведомств, чтобы сделать все возможное и невозможное для привлечения средств.

36 школ, которые планируется модернизировать, находятся в селах края, многие малокомплектные, не видевшие ремонта более 50 лет. Работы на 33 объектах будут завершены уже в 2022 году, еще в 10 завершатся в июле-августе 2023 года.

Цифра 2,13 млрд рублей выделили из федерального бюджета на капремонт школ в Алтайском крае. Еще более 660 млн — по краевой адресной инвестиционной программе.

Каждый шуруп

Для Хабазинской школы это — первый капремонт со дня основания в 1986 году. Здесь меняют дверные блоки, деревянные перегородки, полы и все коммуникации — воздуховоды, системы отопления и канализации. Электроснабжение, наружное освещение, пожарная сигнализация и системы видеонаблюдения также будут новыми.

Елена Соколова, и. о. председателя комитета по образованию Топчихинского района, говорит, что из 49 млн рублей, которые выделили на модернизацию Хабазинской школы, почти пять потратят на оборудование.

В начальных классах появятся новые пособия для развития речи, в кабинетах физики и химии — цифровые лаборатории. Библиотека обзаведется ноутбуком, а в большую аудиторию для уроков технологии завезут новые дерево- и металлообрабатывающие станки. Свежие учебники и мебель, думается, мотивируют школьников лучше учиться.

В спортивном зале планируется поставить беговые дорожки, обновить баскетбольные мячи. И, наконец-то, в школе появятся лыжи. «У нас такое первый раз», — не скрывает радости Елена Соколова.

Директор школы Сергей Зуев тоже ужасно рад, хотя работает в этом году без отпуска. Коллеги говорят, что он «контролирует каждый шуруп». Сам он говорит, что даже не надеялся на такой подарок: «Мы — маленькая школа».

Лариса Бондрикова — мама двоих учеников Хабазинской школы, работает здесь же помощником повара, а сейчас готовит еду для строительной бригады. Она наблюдает за всем процессом модернизации с первого дня, когда начался демонтаж. Признается, что было волнительно: «внутренности» школы почти полностью сломали, а потом возводили заново.

Цифра 48 детей учится в Хабазинской школе. Проектная мощность же составляет 186 учащихся.

Ремонт школы в Топчихинском районе. Минобр АК.

Поможем и посоветуем

Для наблюдения за работами на объектах в Алтайском крае, как и в других регионах, создали региональный штаб общественного родительского контроля, а в муниципалитетах назначили ответственных представителей. Ход ремонта ежедневно мониторят в минобре.

Председатель Алтайского краевого совета родительской общественности Анна Паутова, приехавшая на стройку в Хабазино, говорит, что ее задача не в том, чтобы контролировать и критиковать ремонтников и директоров школ, а в том, чтобы помочь: «Мы будем выезжать на все объекты, так что если подсмотрим что-то интересное, можем посоветовать другим».

Подобную модернизацию в Топчихинском районе затеяли в поселке Топольном. Там также 1 сентября будут праздновать и День знаний, и окончание глобального ремонта.

«От объемов работ в крае у меня состояние легкого головокружения, — делится впечатлениями Анна Паутова. — Что такое для школы войти в такой проект? Вы не представляете, какой вагон документов со сложнейшими экономическими обоснованиями нужен для начала строительства. Не надо думать, что мешки с цементом и банки с краской нам тут с самолета высыпали, и сразу все само собой отремонтировалось. Это титаническая предварительная работа. Мне кажется, директорам этих школ нужно сразу во дворе памятник ставить».

Ремонт школы в Топчихинском районе. Altapress.ru.

Ядро села

Жительница села Хабазино Оксана Шнайдер говорит, что у местных детей нет никаких других возможностей для дополнительного образования, все занятия по основным предметам, кружки и секции, вся учеба и развлечения сосредоточены именно в школе. Здесь ученики проводят большую часть своей повседневной жизни.

Старшая дочь Оксаны Татьяна 1 сентября пойдет в 9 класс, в обновленную школу. Младшей — Ксении — предстоит сесть за парту только через два года, но девочка говорит, что хочет учиться уже сейчас.

В модернизации школ Анна Паутова видит прекрасные далекие перспективы не только для отдельно взятого села, но и для всего края.

«Если мы начнем восстанавливать школы, мы увидим, как растут села, — говорит она. — Кто-то просто не уедет отсюда, заведет семью и останется. Кто-то приедет, потому что здесь есть все условия для работы. Мы всегда ориентируемся на инфраструктуру. На нее впоследствии „нанизывается“ вся жизнь. Вслед за хорошей школой появится продуктовый магазин, а потом, может быть, книжный, запустят автобус. Так, естественным путем, и вырастают населенные пункты».