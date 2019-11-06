Центр Алтайского государственного института культуры открылся в Таджикистане в рамках фестиваля стран СНГ

В рамках фестиваля прошла научно-теоретическая конференция, состоялись концерты традиционной, органной, камерной и симфонической музыки, были организованы выставки народных ремесел стран участниц, проведены мастер-классы и лекции учеными и музыкантами.
Алтайский государственный институт культуры представил в Таджикистане выставку народных ремесел Алтайского края, на которой были представлены изделия из пластовой бересты, бытовые предметы с традиционной алтайской росписью, керамика, сарафан и полотенца с вышивкой, предметы одежды, сделанные методом войлоковаляния. Проректор по учебной работе АГИК Олеся Кутькина прочитала для преподавателей и студентов лекцию на тему «Информация. Технология. Искусство». Профессор кафедры музеологии и туризма Елена Полякова выступила с докладом «Традиционные промыслы русского населения Алтая: история и современность» на научно-теоретической конференции в секции «Народные промыслы как феномен сохранения преемственности художественного творчества».
Ключевым моментом фестиваля явилось открытие «Центра Алтайского государственного института культуры по взаимодействию образовательных организаций сферы культуры» на базе Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде, целью деятельности которого определено формирование единого культурно-образовательного и научно-информационного пространства, предполагающего развитие интеграционных процессов в области образования, науки и творчества; осуществление профориентационной деятельности среди обучающихся школ, СПО и учреждений высшего образования для привлечения талантливой молодёжи; реализацию совместных художественно-творческих проектов, просветительских программ и др.
Результатом работы преподавателей АГИК в Республике Таджикистан является укрепление международного и межнационального сотрудничества в области образования, науки и творчества.