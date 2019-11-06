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Центр Алтайского государственного института культуры открылся в Таджикистане в рамках фестиваля стран СНГ

В Республике Таджикистан г. Душанбе прошел Международный фестиваль «ВОСТОК-ЗАПАД: музыкальные традиции и народные промыслы Евразии в культурном пространстве СНГ».

Инициатором фестиваля стал Таджикский государственный институт культуры и искусств им. М. Турсунзаде, при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников Содружества Независимых государств, участниками которого явились ученые, музыканты, народные умельцы, представители культуры и искусства государств-участников СНГ: Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, в том числе преподаватели Алтайского государственного института культуры. На фестивале демонстрировалось творческое и интеллектуальное разнообразие, богатство художественных традиций Евразии в контексте интегративных процессов на современном этапе.

Центр Алтайского государственного института культуры открылся в Таджикистане.
Центр Алтайского государственного института культуры открылся в Таджикистане.
Фото: архив АГИК.

В рамках фестиваля прошла научно-теоретическая конференция, состоялись концерты традиционной, органной, камерной и симфонической музыки, были организованы выставки народных ремесел стран участниц, проведены мастер-классы и лекции учеными и музыкантами.

Алтайский государственный институт культуры представил в Таджикистане выставку народных ремесел Алтайского края, на которой были представлены изделия из пластовой бересты, бытовые предметы с традиционной алтайской росписью, керамика, сарафан и полотенца с вышивкой, предметы одежды, сделанные методом войлоковаляния. Проректор по учебной работе АГИК Олеся Кутькина прочитала для преподавателей и студентов лекцию на тему «Информация. Технология. Искусство». Профессор кафедры музеологии и туризма Елена Полякова выступила с докладом «Традиционные промыслы русского населения Алтая: история и современность» на научно-теоретической конференции в секции «Народные промыслы как феномен сохранения преемственности художественного творчества».

Центр Алтайского государственного института культуры открылся в Таджикистане.
Центр Алтайского государственного института культуры открылся в Таджикистане.
Фото: архив АГИК.

Ключевым моментом фестиваля явилось открытие «Центра Алтайского государственного института культуры по взаимодействию образовательных организаций сферы культуры» на базе Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде, целью деятельности которого определено формирование единого культурно-образовательного и научно-информационного пространства, предполагающего развитие интеграционных процессов в области образования, науки и творчества; осуществление профориентационной деятельности среди обучающихся школ, СПО и учреждений высшего образования для привлечения талантливой молодёжи; реализацию совместных художественно-творческих проектов, просветительских программ и др.

Результатом работы преподавателей АГИК в Республике Таджикистан является укрепление международного и межнационального сотрудничества в области образования, науки и творчества.

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