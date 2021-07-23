Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Стажировка, в отличие от практики, не является обязательной частью образовательной программы и проводится по инициативе обучающегося. Студент сам выбирает место стажировки, основываясь на своих интересах и профессиональных навыках. У него есть возможность увидеть компанию изнутри, понять, какими ценностями она живет, как устроена организационная структура, применить знания на практике и попробовать свои силы в разных проектах.

Дарья Давыдова проходит стажировку в Адвокатской палате Алтайского края. Фото из архива РАНХиГС

После сессии хотелось провести время с пользой для себя: набраться опыта, взглянуть на разные профессии юриста в реальной жизни — этого порой не хватает во время обучения, даже если программа практико-ориентированная. В Центре карьеры мне предложили стажировку или трудоустройство, обдумав, я выбрала первый вариант. Для этого нужно было заполнить анкету: указать интересующие организации, дату, срок и т.д. Было очень приятно, что сотрудники всё учли и предложили подходящий для меня вариант. Так я оказалась в Адвокатской конторе города Барнаула. Не знаю, повезло мне или так везде, но люди в этой организации были добры и отзывчивы, старались что-то объяснить или с чем-то помочь: давали много советов по работе, рассказывали о личных качествах адвоката, брали на судебные заседания, — поделилась впечатлениями о стажировке в Адвокатской палате Алтайского края Дарья Давыдова, студентка 2 курса направления «Юриспруденция».

Студенты последних курсов часто сомневаются: ту ли специальность они выбрали, хотят ли они посвятить ей всю жизнь. Может случиться, что, отучившись в вузе по своему направлению, захочется заниматься чем-то другим. Как быть? Еще раз поступать в вуз и заново учиться? Достаточно просто устроиться стажером во время учебы по интересующей специальности. Так за несколько месяцев студент приобретет необходимые навыки и начнет карьеру в данной сфере. В такой ситуации подойдут летние стажировки: нет необходимости совмещать работу с учебой, а отработав пару месяцев в режиме полной загрузки, можно подтвердить или развеять собственные сомнения.

Уже прошло три года с момента моего поступления в Академию и каждый год я убеждаюсь, что сделал правильный выбор. Благодарен Академии за предоставленную возможность участвовать в оплачиваемых и не оплачиваемых стажировках. Попробовать себя в различных областях будущей профессии — это отличный способ определиться с её выбором. За время учёбы в Алтайском филиале РАНХиГС я успел попробовать себя в банковской сфере. Работая кредитным консультантом, я познакомился с различными отделами банка. Мне довелось получить опыт в таких банках, как ВТБ и Почтабанк. Помимо банковской сферы, я прошел стажировку в Следственном комитете. Несмотря на то, что я получаю экономическое образование, я смог окунуться в юридическую сферу, — говорит Николай Пантелеев, студент 3 курса направления «Экономика», стажер в АО «Почта банк» г. Барнаул. Стандартная продолжительность стажерских программ — от месяца до года. Стажировка может быть либо с полной, либо с частичной занятостью — это зависит от предпочтений студента и возможностей компании. Чаще всего они приглашают к себе студентов летом. На данный момент в барнаульском оперативном центре в штате кредитных консультантов работают три студента Алтайского филиала РАНХиГС. Ребята очень хорошие, целеустремленные, активные. Тот багаж знаний, который у них имеется на данный момент, позволяет им достигать поставленных целей и показывать достойные результаты, поэтому мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество с Академией, — комментирует Юлия Тернова, руководитель партнерской сети АО «Почта Банк» г. Барнаула.

Велика вероятность, что существуют большие компании, в которых студенты мечтали работать. Устроиться туда сразу после окончания обучения, не имея опыта работы, практически невозможно. Но можно внедриться через программу стажировок. Многие компании после успешной стажировки молодого специалиста зачисляют его в штат на постоянную основу или включают в кадровый резерв.

Студент познакомится с коллективом, особенностями корпоративной культуры. Поэтому при трудоустройстве он будет иметь больше шансов, так как его уже знают.

Кирилл Сачков во время стажировки в Военном следственном отделе СК по Барнаульскому гарнизону ЦВО Фото из архива РАНХиГС

За период практики в следственном отделе я научился составлять процессуальные документы, с наставником участвовал в проведении следственных действий, ознакомился с прекращенными уголовными делами и материалами проверок, а также изучил инструкцию по делопроизводству. Это моя первая стажировка и она мне понравилась, потому что позволила узнать работу следователей изнутри", — рассказал о стажировке в Военном следственном отделе СК по Барнаульскому гарнизону ЦВО Кирилл Сачков, студент 2 курса направления «Юриспруденция».

Напомним, стажировку для студентов Алтайского филиала РАНХиГС организовывают специалисты Центра карьеры. Заявку на стажировку можно оформить в системе Moodle (курс Центр карьеры, раздел Стажировка). Места для прохождения стажировок можно выбрать в официальной группе ВКонтакте, где постоянно появляются актуальные предложения от работодателей. Также рекомендуем посещать корпоративные сайты организаций и органов власти, анализировать информацию о карьерных возможностях на кадровых порталах. При желании студенты могут войти в кадровый резерв Алтайского филиала РАНХиГС и получать свежие вакансии, отправив резюме в Центр карьеры на адрес электронной почты career@alt.ranepa.ru, телефон (3852) 503−439.