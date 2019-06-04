Центр «Наследники Ползунова» выпустил первых учеников

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданном при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, прошел первый выпуск. 20 барнаульских одиннадцатиклассников получили сертификаты выпускников.

В Алтайском государственном техническом университете, на базе которого работает ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», ведут планомерную работу с одаренными школьниками. Совместный проект АлтГТУ, Фонда Андрея Мельниченко и СГК стал одним из ключевых в регионе: в Центр набрали самых талантливых ребят.

Лучшие преподаватели Алтайского края занимаются с ними по нескольким направлениям подготовки: физика, математика, химия, инженерия, программирование и робототехника.

В Центре используют индивидуальный подход к ребенку при подготовке по выбранному профилю. В течение двух лет у школьников была возможность максимального погружения в практическую исследовательскую деятельность. Первых выпускников приветствовал ректор университета.

Андрей Марков,

ректор АлтГТУ:

Мы очень рады, что два года вы провели вместе с нами. Хотелось бы, чтобы эти два года были только началом, и вы пришли к нам учиться и дальше. Тем более, что Фонд Андрея Мельниченко учредил несколько стипендий для тех выпускников Центра, кто продолжит учебу в техническом вузе. В любом случае, кем бы вы ни стали, мы будем считать вас первыми выпускниками центра «Наследники Ползунова».

«Конечно, основной вклад в обучение школьника вносят семья и учителя, — сказал декан факультета довузовской подготовки Николай Белоусов. — Но мы тоже старались дать путевку в жизнь, и, надеюсь, эти два года были результативными».



Что такое ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» открылся в сентябре 2017 года в рамках Соглашения между Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Фондом Андрея Мельниченко.

У ЦДНИТТ есть 2 филиала, открытые на базе Бийского технологического института и Рубцовского индустриального института.

Центр проводит обучение в формате дополнительного образования. В нем учатся ученики 5−11 классов, увлекающиеся естественными и точными науками.

Обучение для ребят бесплатное, но при этом каждый поступающий проходит серьезный предварительный отбор.