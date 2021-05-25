Центр «Юридическая клиника» из Барнаула стал победителем конкурса «Лидер сообщества»

С 1 ноября 2019 года « Центр развития юридических клиник » при поддержке «Фонда демократии ООН» реализовывал проект «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России».

В октябре 2019 года на Международном форуме по юридическому образованию (г. Москва) прошел конкурс «Лидер сообщества». Юридическая клиника Алтайского филиала РАНХиГС, войдя в число номинантов конкурса, получила право участвовать в проекте.

11 мая 2021 года были подведены итоги конкурса целевых пожертвований среди 20 юридических клиник участников конкурса «Лидер сообщества».

Центр «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС по результатам конкурса занял первое место, обойдя серьезных соперников — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет им. И. Канта. В конкурсный период Алтайским филиалом РАНХиГС было проведено 29 судебных заседаний в отношении граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, кроме того, прошла серия занятий по «Живому праву» для 312 слушателей из числа школьников и пенсионеров.

Вся работа проводилась силами студентов юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС под руководством директора Центра «Юридическая клиника» Светланы Рыбаковой, которою, к слову сказать, пригласили войти в состав Экспертного совета АНО «Центр развития юридических клиник» (г. Москва).

Целевые пожертвования будут направлены на развитие Центра «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС.