4 февраля в рамках Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» состоялась экспертная дискуссия «Цифровизация здравоохранения». Обсуждение проходило в Алтайском филиале РАНХиГС . Модератором дискуссии выступил Дмитрий Попов , министр здравоохранения Алтайского края, к. м. н.

Вопросы для обсуждения касались Единого цифрового контура в здравоохранении и его перспектив, возможностей использования информационных систем в здравоохранении, искусственного интеллекта и развития систем поддержки принятия решений в медицине.

Участниками дискуссии выступили:

Андрей Владимирович Галат , куратор Сибирского федерального округа по реализации Единого цифрового контура ( г. Москва , Россия) от центра компетенций Минздрава России по цифровизации здравоохранения;

, куратор Сибирского федерального округа по реализации Единого цифрового контура г. Москва Россия) от центра компетенций Минздрава России по цифровизации здравоохранения; Радомир Бошкович , директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», консультант по системам менеджмента в здравоохранении , аудитор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора , член экспертного совета по качеству медицинской деятельности комитета Государственной Думы по охране здоровья ( г. Белград , Сербия);

, директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», консультант по системам менеджмента в здравоохранении аудитор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора член экспертного совета по качеству медицинской деятельности комитета Государственной Думы по охране здоровья г. Белград Сербия); Евгения Александровна Берсенева , научный руководитель ФГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», заведующая кафедрой организации здравоохранения и управления качеством Института отраслевого менеджмента РАНХиГС , доктор медицинских наук ( г. Москва , Россия);

, научный руководитель ФГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», заведующая кафедрой организации здравоохранения и управления качеством Института отраслевого менеджмента РАНХиГС доктор медицинских наук г. Москва Россия); Сергей Дмитриевич Гусев , доцент кафедры медицинской информатики Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого , к. м. н. ( г. Красноярск , Россия);

, доцент кафедры медицинской информатики Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого к. м. н. г. Красноярск Россия); Наиль Нариманович Минулаев , руководитель проектов Фонда Сколково ( г. Москва , Россия);

, руководитель проектов Фонда Сколково г. Москва Россия); Наталья Владимировна Петрова , заместитель декана факультета управления в медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС ( г. Москва , Россия);

заместитель декана факультета управления в медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС г. Москва Россия); Максим Валерьевич Штанаков , директор БУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» ( г. Горно-Алтайск , Россия);

, директор БУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» г. Горно-Алтайск Россия); Виталий Геннадьевич Азанов, директор КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр» ( г. Барнаул , Россия).

Обсуждаемые проблемы вызвали не только большую заинтересованность у участников конференции, но и активную дискуссию среди самих экспертов, которые во время всей трансляции обменивались своими мнениями, отвечали на вопросы друг друга, а также модератора и участников, комментировали экспертные выступления.

Многие эксперты отметили позитивный опыт Алтайского края в вопросах внедрения Региональной лабораторной информационной системы.

В завершение дискуссии Д.В. Попов и В.Г. Азанов обсудили, что можно вынести полезного для Алтайского края по результатам встречи и обмена мнениями, и отметили важность подобных встреч в ближайшей перспективе.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

— Предстоит много работы в 2021 году, и не только в области инфраструктурных проектов — «железа», — но и в организации. Необходимо переосмыслить подходы к цифровизации-информатизации, как и где здравоохранение получит максимальный эффект. Алтайский край будет брать лучшие практики и реализовывать у себя.

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного форума выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.