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Цифровизация здравоохранения

4 февраля в рамках Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» состоялась экспертная дискуссия «Цифровизация здравоохранения». Обсуждение проходило в Алтайском филиале РАНХиГС. Модератором дискуссии выступил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края, к. м. н.

Цифровизация здравоохранения.
Цифровизация здравоохранения.
Источник: Алтайский филиал РАНХиГС.

Вопросы для обсуждения касались Единого цифрового контура в здравоохранении и его перспектив, возможностей использования информационных систем в здравоохранении, искусственного интеллекта и развития систем поддержки принятия решений в медицине.

Участниками дискуссии выступили:

  • Андрей Владимирович Галат, куратор Сибирского федерального округа по реализации Единого цифрового контура (г. Москва, Россия) от центра компетенций Минздрава России по цифровизации здравоохранения;
  • Радомир Бошкович, директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», консультант по системам менеджмента в здравоохранении, аудитор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, член экспертного совета по качеству медицинской деятельности комитета Государственной Думы по охране здоровья (г. Белград, Сербия);
  • Евгения Александровна Берсенева, научный руководитель ФГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», заведующая кафедрой организации здравоохранения и управления качеством Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, доктор медицинских наук (г. Москва, Россия);
  • Сергей Дмитриевич Гусев, доцент кафедры медицинской информатики Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к. м. н. (г. Красноярск, Россия);
  • Наиль Нариманович Минулаев, руководитель проектов Фонда Сколково (г. Москва, Россия);
  • Наталья Владимировна Петрова, заместитель декана факультета управления в медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (г. Москва, Россия);
  • Максим Валерьевич Штанаков, директор БУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» (г. Горно-Алтайск, Россия);
  • Виталий Геннадьевич Азанов, директор КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр» (г. Барнаул, Россия).

Обсуждаемые проблемы вызвали не только большую заинтересованность у участников конференции, но и активную дискуссию среди самих экспертов, которые во время всей трансляции обменивались своими мнениями, отвечали на вопросы друг друга, а также модератора и участников, комментировали экспертные выступления.

Многие эксперты отметили позитивный опыт Алтайского края в вопросах внедрения Региональной лабораторной информационной системы.

В завершение дискуссии Д.В. Попов и В.Г. Азанов обсудили, что можно вынести полезного для Алтайского края по результатам встречи и обмена мнениями, и отметили важность подобных встреч в ближайшей перспективе.

Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:

— Предстоит много работы в 2021 году, и не только в области инфраструктурных проектов — «железа», — но и в организации. Необходимо переосмыслить подходы к цифровизации-информатизации, как и где здравоохранение получит максимальный эффект. Алтайский край будет брать лучшие практики и реализовывать у себя.

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного форума выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.

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