Цифровизация здравоохранения.

Вопросы для обсуждения касались Единого цифрового контура в здравоохранении и его перспектив, возможностей использования информационных систем в здравоохранении, искусственного интеллекта и развития систем поддержки принятия решений в медицине.
Участниками дискуссии выступили:
- Андрей Владимирович Галат, куратор Сибирского федерального округа по реализации Единого цифрового контура (г. Москва, Россия) от центра компетенций Минздрава России по цифровизации здравоохранения;
- Радомир Бошкович, директор проектов ООО «Международный инновационный консалтинг», консультант по системам менеджмента в здравоохранении, аудитор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, член экспертного совета по качеству медицинской деятельности комитета Государственной Думы по охране здоровья (г. Белград, Сербия);
- Евгения Александровна Берсенева, научный руководитель ФГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора», заведующая кафедрой организации здравоохранения и управления качеством Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, доктор медицинских наук (г. Москва, Россия);
- Сергей Дмитриевич Гусев, доцент кафедры медицинской информатики Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к. м. н. (г. Красноярск, Россия);
- Наиль Нариманович Минулаев, руководитель проектов Фонда Сколково (г. Москва, Россия);
- Наталья Владимировна Петрова, заместитель декана факультета управления в медицине и здравоохранении Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (г. Москва, Россия);
- Максим Валерьевич Штанаков, директор БУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» (г. Горно-Алтайск, Россия);
- Виталий Геннадьевич Азанов, директор КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр» (г. Барнаул, Россия).
Обсуждаемые проблемы вызвали не только большую заинтересованность у участников конференции, но и активную дискуссию среди самих экспертов, которые во время всей трансляции обменивались своими мнениями, отвечали на вопросы друг друга, а также модератора и участников, комментировали экспертные выступления.
Многие эксперты отметили позитивный опыт Алтайского края в вопросах внедрения Региональной лабораторной информационной системы.
В завершение дискуссии Д.В. Попов и В.Г. Азанов обсудили, что можно вынести полезного для Алтайского края по результатам встречи и обмена мнениями, и отметили важность подобных встреч в ближайшей перспективе.
Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:
— Предстоит много работы в 2021 году, и не только в области инфраструктурных проектов — «железа», — но и в организации. Необходимо переосмыслить подходы к цифровизации-информатизации, как и где здравоохранение получит максимальный эффект. Алтайский край будет брать лучшие практики и реализовывать у себя.
Справка
Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.
80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.
Организаторами масштабного научного форума выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.