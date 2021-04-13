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Образование
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Творческая весна пройдет для абитуриентов АГИК

14 — 27 апреля 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдут мероприятия для абитуриентов «АГИК — творчество — успех». На профориентационных площадках института развернутся яркие, увлекательные действия, ставшие результатом творческого поиска преподавателей и студентов.

I Корпус.
I Корпус.
Алтайский государственный институт культуры.

Кафедры дизайна и архитектуры, художественной культуры и декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы по темам «Скетчинг-графика», «Графические иллюзии», «Рисунок мягким материалом», на которых желающие смогут познакомиться с различными направлениями художественного творчества и дизайна, определиться с профессиональной направленностью, будущей карьерой.

В ходе квеста «Вы у цели. АГИК» абитуриенты узнают о направлениях подготовки факультета социально-культурных и информационных технологий. На «станциях» квеста участники получат и выполнят задания из области музеологии и туризма, социально-культурной деятельности, библиотековедения и информационных технологий, способствующие самоопределению в будущей профессии, выбору направлений подготовки для обучения в АГИК.

Студенты 4 курса специализации «Актерское искусство» представят на малой сцене Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина отрывки из классической зарубежной драматургии — «Все в саду» Э. Олби, «Карьера Артура Уи» Б. Брехта, «Войцек» Г. Бюхнера и др. В качестве творческого подарка зрителям в живом исполнении прозвучат известные хиты зарубежной эстрады ХХ века.

В основу шоу-презентации «Цифровые улыбки кафедры режиссуры праздников» войдут наблюдения за животными и актерская фантазия, которая удивляет и восхищает зрителей.

Музыкальный факультет впервые представит интерактивный дивертисмент «Музыкальная палитра. Я выбираю АГИК». Гостей ждет незабываемое путешествие по разноцветной палитре музыкальных жанров, различных направлений музыки и музыкального исполнительства.

Блеснут своим исполнительским мастерством, демонстрируя зрителям высокую технику исполнения, участники ансамбля народного танца «Сибирь» и ансамбль бального танца «Фокстрот» на отчетных класс-концертах выпускных курсов.

Для тех, кто любит подвижные игры, активный отдых на свежем воздухе кафедра физической культуры предлагает программу «Веселые старты АГИК».

Архив АГИК

18 апреля 2021 г. в конференц-зале на пр. Ленина, 66 пройдет день открытых дверей, начало в 12:00.

Программа мероприятий будет интересна не только абитуриентам, но и всем гостям.

Телефон горячей линии приемной комиссии: 8−961−990−70−37

Телефон для справок: 8 (3852) 54-73-59

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