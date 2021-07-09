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Ученые Алтайского аграрного университета обосновали научные подходы по сохранению уникальных древостоев в городских условиях

Как прогнозировать и управлять запасами тепла и влаги в почвенном покрове для создания оптимальных условий роста древесных насаждений, и какие различные мелиоративные приемы можно при этом использовать? Ответы на эти вопросы дали ученые Алтайского ГАУ д.б.н., профессор Сергей Владимирович Макарычев и к.б.н. Людмила Васильевна Лебедева в монографии «Теплофизические свойства и гидротермические режимы почв под древесными насаждениями в условиях дендрария».

Иллюстрация предоставлена АГАУ

«Экология города во многом зависит от имеющих место водных и воздушных потоков, которые переносят не только загрязняющие вещества, но и чистые воздух и воду. В то же время наличие в городской черте свалок, промышленных предприятий, очистных сооружений также приводит к загрязнению окружающей среды. В связи с этим необходим поиск путей, направленных на экологическое совершенствование природопользования в пределах пригородной зоны. В результате особое значение приобретает наличие пригородных лесов и лесных насаждений. Они обеспечивают поступление кислорода, регулируют качество грунтовых и поверхностных вод, в целом обеспечивая сохранность экологического равновесия. Древесные породы способны из простых соединений (солей, углекислоты и воды) создавать необходимые белки, жиры и сахара, а фотосинтез, происходящий в зеленом листе, является процессом, от которого зависит благосостояние всего человечества», — отмечают исследователи.

Для условий города Барнаула такую важную роль играет дендрарий, расположенный в нагорной части города на территории НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Он включает в себя большое количество разнообразных древесных пород, кустарниковых и декоративных культур, таких как сосна, ель, береза, дуб, а также рябина, сирень, орех и т. д.

Изучение режимов тепла и влаги под древесными насаждениями (дуб, береза и ель) позволило ученым определить температуру и почвенную влажность в горизонтах почв разного происхождения, а также провести экспериментальное измерение комплекса теплофизических характеристик и тепловых потоков в почвенном профиле. Эти показатели могут быть взяты за основу для выработки мероприятий, направленных на обеспечение оптимального гидротермического режима в почве для воспроизводства и сохранения уникальных древостоев, а также разработки мелиоративных приемов.

Ученые кафедры землеустройства, земельного и городского кадастра и кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений Алтайского ГАУ отмечают, что они являются первопроходцами в изучении предложенных вопросов, поскольку сведения о процессах формирования теплофизического состояния почв, режимов тепла и влаги под древесными породами в условиях дендрария практически отсутствуют, особенно в Сибири.

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