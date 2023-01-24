24 января
﻿
Образование

Учись платить. Как изменилось число студентов в Алтайском крае и сколько из них «грызут гранит» за деньги

Накануне дня студента в Алтайкрайстате рассказали, сколько людей в крае получают высшее и среднее профессиональное образование, сколько из них бюджетников, а также какие направления подготовки у них пользуются самым большим спросом.

Студенты.
Студенты.
СС0.

В Алтайском крае обучаются 109 тыс. студентов, при этом из них 51,8 тыс. человек, или 47,6%, получают высшее образование, а 57,2 тыс. человек, — это 52,4% - учатся в колледжах.

В общероссийском рейтинге по количеству студентов Алтайский край в 2022 году занимал 23-е место. При этом за последние пять лет общая численность студентов в регионе выросла на 10,3 тыс. человек или 10,5%.

Чаще всего алтайские студенты вузов выбирают следующие направления:

  • экономика и управление — 5,3 тыс. человек (10,3% от общей численности студентов);
  • инженерное дело и технические науки — 11,1 тыс. человек (21,8%);
  • образование и педагогика — 10,8 тыс. человек (21,0%),
  • здравоохранение и медицинские науки — 5,8 тыс. человек (11,3%).

При этом, как показывает статистика, 60,8% студентов учатся за счет бюджетных средств, а 39,2% - вынуждены сами оплачивать обучение в университете.

Ранее появилась информация, что в Алтайском госуниверситете произошла утечка личных данных сотрудников и студентов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость