Учись платить. Как изменилось число студентов в Алтайском крае и сколько из них «грызут гранит» за деньги

В Алтайском крае обучаются 109 тыс. студентов, при этом из них 51,8 тыс. человек, или 47,6%, получают высшее образование, а 57,2 тыс. человек, — это 52,4% - учатся в колледжах.
В общероссийском рейтинге по количеству студентов Алтайский край в 2022 году занимал 23-е место. При этом за последние пять лет общая численность студентов в регионе выросла на 10,3 тыс. человек или 10,5%.
Чаще всего алтайские студенты вузов выбирают следующие направления:
- экономика и управление — 5,3 тыс. человек (10,3% от общей численности студентов);
- инженерное дело и технические науки — 11,1 тыс. человек (21,8%);
- образование и педагогика — 10,8 тыс. человек (21,0%),
- здравоохранение и медицинские науки — 5,8 тыс. человек (11,3%).
При этом, как показывает статистика, 60,8% студентов учатся за счет бюджетных средств, а 39,2% - вынуждены сами оплачивать обучение в университете.
Ранее появилась информация, что в Алтайском госуниверситете произошла утечка личных данных сотрудников и студентов.
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