Учись платить. Как изменилось число студентов в Алтайском крае и сколько из них «грызут гранит» за деньги

Накануне дня студента в Алтайкрайстате рассказали, сколько людей в крае получают высшее и среднее профессиональное образование, сколько из них бюджетников, а также какие направления подготовки у них пользуются самым большим спросом.

В Алтайском крае обучаются 109 тыс. студентов, при этом из них 51,8 тыс. человек, или 47,6%, получают высшее образование, а 57,2 тыс. человек, — это 52,4% - учатся в колледжах.

В общероссийском рейтинге по количеству студентов Алтайский край в 2022 году занимал 23-е место. При этом за последние пять лет общая численность студентов в регионе выросла на 10,3 тыс. человек или 10,5%.

Чаще всего алтайские студенты вузов выбирают следующие направления:

экономика и управление — 5,3 тыс. человек ( 10,3% от общей численности студентов);

10,3% от общей численности студентов); инженерное дело и технические науки — 11,1 тыс. человек ( 21,8%);

21,8%); образование и педагогика — 10,8 тыс. человек ( 21,0%),

21,0%), здравоохранение и медицинские науки — 5,8 тыс. человек ( 11,3%).

При этом, как показывает статистика, 60,8% студентов учатся за счет бюджетных средств, а 39,2% - вынуждены сами оплачивать обучение в университете.

Ранее появилась информация, что в Алтайском госуниверситете произошла утечка личных данных сотрудников и студентов.