Учите язык, пока закрыты границы

А вот следующий слайд. Вы стоите на маленьком заморском рыночке и повторяете одну и ту же фразу: «How much?», бодро тыкая пальцем в свежий виноград или банку со специями! Неловко, правда?
Пандемия — это возможность заняться собой и приобрести новые знания и полезные привычки, на которые Вы не могли найти время раньше!
Запишитесь на интенсивный летний курс в «Бейкер-Стрит», и Вы заговорите на английском, испанском, французском, немецком или чешском! С нуля…
За 1 месяц — Вы научитесь изъясняться в отпуске и понимать иностранных собеседников без алкоголя. Речь простая, но связная! Не придется махать руками, пытаясь объяснить в отеле, что в номере сломался кондиционер…
За 2 месяца — Ваш словарный запас расширится, соответственно станет шире и круг общения, а грамматические конструкции станут чуточку сложнее.
За 3 месяца — Вы освоите практически годовой курс! И Вас так затянет, что Вы захотите и дальше совершенствовать свой уровень, чтобы обсуждать более сложные темы!
А продолжающих студентов ждем в «Бейкер-Стрит», чтобы за лето подняться на целую ступень выше! Невозможно? Мы гарантируем, иначе вернем деньги!
Информация о курсе:
- Занятия всего 2 раза в неделю по 3 часа.⠀
- Маленькие группы по 2 — 4 человека.
- Опытные квалифицированные педагоги.
- Всегда индивидуальный подход.
- Школа имеет лицензию, а значит, вы сможете получить налоговый вычет.⠀
Посмотреть отзывы студентов школы Вы можете здесь.
Предварительная запись на курс по тел:
Или на сайте.