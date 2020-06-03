Учите язык, пока закрыты границы

Только представьте… Границы открыли, у Вас снова полно дел и уже на руках путевка куда-нибудь в Грецию или Италию…

А вот следующий слайд. Вы стоите на маленьком заморском рыночке и повторяете одну и ту же фразу: «How much?», бодро тыкая пальцем в свежий виноград или банку со специями! Неловко, правда?

Пандемия — это возможность заняться собой и приобрести новые знания и полезные привычки, на которые Вы не могли найти время раньше!

Запишитесь на интенсивный летний курс в «Бейкер-Стрит», и Вы заговорите на английском, испанском, французском, немецком или чешском! С нуля…

За 1 месяц — Вы научитесь изъясняться в отпуске и понимать иностранных собеседников без алкоголя. Речь простая, но связная! Не придется махать руками, пытаясь объяснить в отеле, что в номере сломался кондиционер…

За 2 месяца — Ваш словарный запас расширится, соответственно станет шире и круг общения, а грамматические конструкции станут чуточку сложнее.

За 3 месяца — Вы освоите практически годовой курс! И Вас так затянет, что Вы захотите и дальше совершенствовать свой уровень, чтобы обсуждать более сложные темы!

А продолжающих студентов ждем в «Бейкер-Стрит», чтобы за лето подняться на целую ступень выше! Невозможно? Мы гарантируем, иначе вернем деньги!

Информация о курсе:

Занятия всего 2 раза в неделю по 3 часа.⠀

Маленькие группы по 2 — 4 человека.

Опытные квалифицированные педагоги.

Всегда индивидуальный подход.

Школа имеет лицензию , а значит , вы сможете получить налоговый вычет.⠀

Посмотреть отзывы студентов школы Вы можете здесь.

Предварительная запись на курс по тел: +7 (3852) 25-34-62 ⠀

Или на сайте.