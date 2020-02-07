Учитель на матах объясняла школьникам правила русского языка

В Приморском крае организована проверка сообщений СМИ об учителе, которая в классе с детьми разбирает нецензурные слова и выражения, сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве отметили, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог объясняет детям правила русского языка на примере фраз с использованием матершинных слов.

К примеру, на доске написано: «"Пошел на (юг)», — сказал Вася". Также учитель объясняет, как проверить парную согласную «б» в конце слова, которое начинается на букву «д».

«Организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре.

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Как сообщает Newsbox24.tv видео снимал один из учеников. Родители пожаловались на учителя директору и потребовали отстранить ее от занятий, но тот ограничился устным замечанием.

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа сообщили VL.ru, что инцидент произошел в школе № 14 в Уссурийске в 10-м классе.

«Личность учителя русского языка установлена. Проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры», — сказал изданию собеседник.

Педагогу грозит профилактическая беседа, дисциплинарное взыскание или увольнение.