Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Учитель на матах объясняла школьникам правила русского языка

В Приморском крае организована проверка сообщений СМИ об учителе, которая в классе с детьми разбирает нецензурные слова и выражения, сообщает региональная прокуратура.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

В ведомстве отметили, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог объясняет детям правила русского языка на примере фраз с использованием матершинных слов.

К примеру, на доске написано: «"Пошел на (юг)», — сказал Вася". Также учитель объясняет, как проверить парную согласную «б» в конце слова, которое начинается на букву «д».

«Организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в прокуратуре.

Китайцы учат русский язык по сказке &quot;Колобок&quot;.
Китайцы учат русский язык по сказке «Колобок».
Герои публикации.

Как сообщает Newsbox24.tv видео снимал один из учеников. Родители пожаловались на учителя директору и потребовали отстранить ее от занятий, но тот ограничился устным замечанием.

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа сообщили VL.ru, что инцидент произошел в школе № 14 в Уссурийске в 10-м классе.

«Личность учителя русского языка установлена. Проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры», — сказал изданию собеседник.

Педагогу грозит профилактическая беседа, дисциплинарное взыскание или увольнение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость