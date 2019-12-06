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Образование

Учитель на Сахалине пугает детей смертью. Родители не знают, что делать

Учительница одной из школ Южно-Сахалинска, как утверждают родители, пугает их детей смертью, сообщает sakhalin.info со ссылкой на sakh.com.

Школа. Образование.
Школа. Образование.
открытые источники (CC0)

Известно, что педагог ведет три предмета — основы религиозных культур и светской этики, ИЗО и технологию у девочек. Резонанс среди родителей вызвали несколько случаев.

Так, на одном из уроков, когда девочки не сумели связать спицами правильные петли, учительница воскликнула: «Вы меня убьете! Я умру и вы вместе со мной!».

Затем, когда в классе хлопала дверь от сквозняка, педагог заявила, что за детьми пришла смерть.

Кроме того, родителям стал известен еще один случай, когда учительная якобы сказала одной из пятиклассниц, что «ей будет смерть», если ребенок испортит некие шапочки, сшитые ею для выступлений.

Все это родители обсуждают в общем чате в WhatsApp.

Тем не менее департамент образования инициировал проверку.

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