Учительница отобрала сигарету у школьницы, а та облила ее водой

В Красноярске конфликт произошел между педагогом и школьницей. Учительница географии забрала электронную сигарету у шестиклассницы, а та облила ее водой, пишет NGS24.RU .

На кадрах произошедшего видно, что учительница и девочка замахиваются друг на друга.

После инцидента школьницу в слезах выгнали из кабинета. По словам источника, у нее сломан палец. Но контакты родителей он не предоставил.

Известно, что педагог — классный руководитель ученицы.

«Учительница географии <…> в руки взяла (класс), нормально себя вести начали», — отмечает источник в школе.

Уточняется, что директор школы знает о случившемся. Вопрос решили с родителями шестиклассницы.

В правоохранительные органы не обращались. Педагог продолжает работать.