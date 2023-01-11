11 января
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Образование

Учительница отобрала сигарету у школьницы, а та облила ее водой

В Красноярске конфликт произошел между педагогом и школьницей. Учительница географии забрала электронную сигарету у шестиклассницы, а та облила ее водой, пишет NGS24.RU.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

На кадрах произошедшего видно, что учительница и девочка замахиваются друг на друга.

После инцидента школьницу в слезах выгнали из кабинета. По словам источника, у нее сломан палец. Но контакты родителей он не предоставил.

Известно, что педагог — классный руководитель ученицы.

«Учительница географии <…> в руки взяла (класс), нормально себя вести начали», — отмечает источник в школе.

Уточняется, что директор школы знает о случившемся. Вопрос решили с родителями шестиклассницы.

В правоохранительные органы не обращались. Педагог продолжает работать.

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