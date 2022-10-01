Учительницы подрались на глазах у детей. Женщины не смогли выбрать, чья очередь проводить урок в актовом зале

В Новосибирской школе подрались учительницы. Об этом сообщает « КП-Новосибирск ».

Очевидцы рассказывают, что педагоги допобразования собирались проводить уроки в актовом зале. Но договориться у них не получилось. После криков, в ход пошли кулаки.

В школе при этом заявили, что женщины в их штате не состоят — они просто проводят занятия на территории школы. Сами учителя комментариев не дали.

В Минобразования региона собираются разобраться в ситуации. Педагогов уже вызвали на беседу.

Кроме того, одна из учительниц написала заявление в полицию.

Ранее в Алтайском крае судили педагога, которая подвезла учеников на машине и попала с ними под поезд.