Учителя Барнаула присоединились к «скучающему» флешмобу

Основная цель флешмоба заключается в том, чтобы помочь родителям с юмором и пониманием относиться к сложностям, возникающим во время дистанционного обучения.
Родители присылали влоги и видео, демонстрирующие как дети занимаются физкультурой в домашних условиях, делают уроки с маленькими братьями и сестрами, дети сделали забавные коллажи, учители устроили фотосессию, в которой показали, как скучают по общению с учениками.
С 13 апреля более 80 тысяч школьников во всех 85 школах города приступили к обучению в удаленном режиме.