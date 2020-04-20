Учителя Барнаула присоединились к «скучающему» флешмобу

Школы Барнаула присоединились к флешмобу «Мам, я дома». Городской комитет по образованию и участники (более 120 человек) подошли к акции творчески, рассказывают в мэрии.

Учителя в Барнауле присоединились к флешмобу «Мам, я дома».

Основная цель флешмоба заключается в том, чтобы помочь родителям с юмором и пониманием относиться к сложностям, возникающим во время дистанционного обучения.

Родители присылали влоги и видео, демонстрирующие как дети занимаются физкультурой в домашних условиях, делают уроки с маленькими братьями и сестрами, дети сделали забавные коллажи, учители устроили фотосессию, в которой показали, как скучают по общению с учениками.

С 13 апреля более 80 тысяч школьников во всех 85 школах города приступили к обучению в удаленном режиме.