Укрепление международного сотрудничества Алтайского государственного института культуры

Алтайский государственный институт культуры, в рамках международного образовательного сотрудничества, с рабочим визитом посетила делегация из Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде (г. Душанбе, Республика Таджикистан). Программа пребывания делегации из Таджикистана была весьма насыщена и включала деловые встречи, научные и культурные мероприятия.

В рамках круглого стола «Стратегия развития международной проектной деятельности в сфере образования, науки и творчества на период до 2026 года», гостей ознакомили со структурой, основными видами деятельности и образовательными программами Алтайского государственного института культуры. Ректор АГИК Г.А. Буевич рассказала об основных направлениях и достижениях инновационной и творческой работы коллектива института. В ходе совместной дискуссии были затронуты актуальные вопросы развития образовательного пространства вузов России и Таджикистана, дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере научно-культурного взаимодействия, дополнительного образования и профориентации.

Во второй день работы состоялось рабочее совещание по вопросам деятельности Центра Алтайского государственного института культуры по взаимодействию образовательных организаций сферы культуры на базе Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде и подведены итоги реализации гранта Всемирного банка «Совершенствование образовательного процесса по специальностям культуры и искусства на основе разработки и внедрения образовательных программ, адаптированных к европейским стандартам», обсуждены результаты работы Центра за последние два года, определены векторы дальнейшего развития партнерских отношений.

В этот же день прошел круглый стол «Сетевое взаимодействие по реализации образовательных программ „Социально-культурная деятельность“ уровней подготовки бакалавриат и магистратура». Гостям представили научные школы АГИК и презентовали опыт, результаты деятельности и труды сотрудников кафедры социально-культурной деятельности Алтайского государственного института культуры. Коллеги договорились о научном, культурном и образовательном взаимодействии между одноименными кафедрами двух институтов. Также гостям были представлены мастер — класс по теме «Пластический образ спектакля», к.п.н. доцента Веры Медведенко и этюдный спектакль театра-мастерской доцента Анны Вахрамеевой.

В течение всех рабочих дней для иностранных гостей были организованы экскурсии и встречи со студентами из Республики Таджикистан, обучающимися в Алтайском государственном институте культуры.

Итогом рабочего визита делегации из Таджикистана стало подписание дополнительного соглашения к договору о сотрудничестве между Алтайским государственным институтом культуры (г. Барнаул, Российская Федерация) и Таджикским государственным институтом культуры и искусств им. М. Турсунзаде (г. Душанбе, Республика Таджикистан). Разработанный и подписанный план совместной деятельности до 2025 года включает проведение ряда мероприятий до конца текущего года: научно-методологического семинара по написанию научных работ, совместную реализацию международного проекта «Историко-культурное и природное наследие Евразии» и разработку программ академической мобильности обучающихся.