Уникальный сорт петунии, созданный селекционерами АлтГУ, украсит Барнаул

Сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Наталья Шматова методом селекционного отбора вывела новый сорт декоративного растения — петунии. Он отличается от всех ныне известных сортов в мире в первую очередь особым окрасом венчика. Этот сорт принадлежит, по словам ученых ЮСБС АлтГУ, к особой серии, куда входят такие петунии, как «Грозовое небо», «Ледяное небо», «Звездная ночь» и др. Но все они имеют простой венчик, а у нового сорта — ярко синий махровый венчик с белыми вкраплениями по всему фону. Специалисты отмечают, что к такого вида сортам проявляют повышенный интерес любители изысканных растений.

Сергей Смирнов,

заведующий отделом систематики растений Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ , к.б.н.:

Новый сорт мы предварительно назвали «Зодиак» и подали заявку в Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений. Заявку в марте этого года зарегистрировали. Она будет рассмотрена сначала формально — проверят все необходимые документы, а затем состоится сортоиспытание, организуемое аккредитованной организацией, куда мы отправим образцы нашего сорта. Их вырастят, сравнят с указанными нами в заявке параметрами, подтвердят или не подтвердят новизну данного сорта, а уже затем будет выдан патент на селекционное достижение. Однако, момент приоритета на новый сорт наступает с момента регистрации заявки.

Ученый отмечает, что в истории Алтайского госуниверситета это первый случай селекционного достижения.

Созданный в нашем ботсаду новый сорт петунии — это результат интеллектуальной собственности в сельском хозяйстве — селекционное достижение, приравниваемое к патенту. Права на данный сорт будут принадлежать Алтайскому госуниверситету, — подытожил Сергей Смирнов.

Новый сорт петунии. Алтайский государственный университет. Новый сорт петунии. Алтайский государственный университет. Новый сорт петунии. Алтайский государственный университет.

Вполне возможно, что новый вид петунии скоро появится на клумбах около корпусов АлтГУ и в городских зеленых уголках. Напомним, что сотрудники Южно-Сибирского ботанического сада и ученые Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета являются разработчиками инновационной концепции озеленения городской среды Барнаула «Новая зеленая волна», которая была одобрена главой города Вячеславом Франком на рабочем совещании в городской администрации 24 марта. Концепция предполагает постепенное замещение клена ясенелистного и тополя черного в городских посадках другими видами деревьев — липой, тополем пирамидальным, яблоней, ясенем, ивой, маньчжурским орехом, приближение городской среды к природной за счет использования принципов озеленения естественных экосистем, упор на аборигенные виды растений.