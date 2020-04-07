Уникальный сорт петунии, созданный селекционерами АлтГУ, украсит Барнаул

Сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Наталья Шматова методом селекционного отбора вывела новый сорт декоративного растения — петунии. Он отличается от всех ныне известных сортов в мире в первую очередь особым окрасом венчика. Этот сорт принадлежит, по словам ученых ЮСБС АлтГУ, к особой серии, куда входят такие петунии, как «Грозовое небо», «Ледяное небо», «Звездная ночь» и др. Но все они имеют простой венчик, а у нового сорта — ярко синий махровый венчик с белыми вкраплениями по всему фону. Специалисты отмечают, что к такого вида сортам проявляют повышенный интерес любители изысканных растений.
Сергей Смирнов,
заведующий отделом систематики растений Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ, к.б.н.:
Новый сорт мы предварительно назвали «Зодиак» и подали заявку в Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений. Заявку в марте этого года зарегистрировали. Она будет рассмотрена сначала формально — проверят все необходимые документы, а затем состоится сортоиспытание, организуемое аккредитованной организацией, куда мы отправим образцы нашего сорта. Их вырастят, сравнят с указанными нами в заявке параметрами, подтвердят или не подтвердят новизну данного сорта, а уже затем будет выдан патент на селекционное достижение. Однако, момент приоритета на новый сорт наступает с момента регистрации заявки.
Ученый отмечает, что в истории Алтайского госуниверситета это первый случай селекционного достижения.
Созданный в нашем ботсаду новый сорт петунии — это результат интеллектуальной собственности в сельском хозяйстве — селекционное достижение, приравниваемое к патенту. Права на данный сорт будут принадлежать Алтайскому госуниверситету, — подытожил Сергей Смирнов.
Вполне возможно, что новый вид петунии скоро появится на клумбах около корпусов АлтГУ и в городских зеленых уголках. Напомним, что сотрудники Южно-Сибирского ботанического сада и ученые Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета являются разработчиками инновационной концепции озеленения городской среды Барнаула «Новая зеленая волна», которая была одобрена главой города Вячеславом Франком на рабочем совещании в городской администрации 24 марта. Концепция предполагает постепенное замещение клена ясенелистного и тополя черного в городских посадках другими видами деревьев — липой, тополем пирамидальным, яблоней, ясенем, ивой, маньчжурским орехом, приближение городской среды к природной за счет использования принципов озеленения естественных экосистем, упор на аборигенные виды растений.