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24 октября
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Образование
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Уральский физрук поставил «два» ученику, который не смотрел фильм «Движение вверх»

В екатеринбургской школе № 53 разгорелся скандал после того, как ученик получил двойку по физкультуре. Мальчик не посмотрел по заданию учителя российский фильм «Движение вверх». После просмотра школьник должен был рассказать о спортивной мотивации и о том, как становятся чемпионами, пишет URA.ru.

Урок физкультуры в школе.
Урок физкультуры в школе.
Михаил Хаустов

«У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому», — написал в Facebook екатеринбуржец Роман Исхаков, отец одного из одноклассников ребенка. Учитель же заявил, что «надо было найти выход».

Мужчина также опубликовал скриншот из электронного журнала, в котором родителям тоже рекомендовали посмотреть ленту.

Информацию подтвердили в пресс-службе департамента образования городской администрации. «Изначально двойку выставили в журнал, но после того как ситуацию прояснили, отметку убрали. Директор школы взяла ситуацию на контроль», — цитирует ТАСС источник в департаменте.

Руководитель учебного заведения Марина Власова заявила уральским журналистам, что «произошло недоразумение». «Этот учитель еще молодой, работает у нас второй год, еще не все знает», — сказала директор школы.

Власова также подчеркнула, что просмотр фильма был альтернативным заданием, а основное заключалось в подготовке доклада о баскетболистах. Мальчик не выполнил ни того, ни другого.

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