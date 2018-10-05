Уроки истории: половина молодежи не знает о сталинских репрессиях

Почти половина — 47% — россиян в возрасте 18−24 лет никогда не слышали о преследованиях по политическим мотивам граждан в СССР в 1920—1950 годах, следует из опроса ВЦИОМ .

80% опрошенных известно о репрессиях в СССР. Ничего не знают об этом 19%, а еще 1% респондентов затруднились с ответом.

35% рассказали, что в их семье были репрессированные родственники, в том числе 14% хорошо знают об их судьбе, 16% — знают судьбу родственников в общих чертах, 5% — ничего не знают.

Большинство (91%) узнали о репрессиях в семье из рассказов близких. 58% тех, кто плохо осведомлен о судьбе репрессированных родственников, хотели бы знать больше, причем среди 18−24-летних эта доля выше — 71%.

Абсолютное большинство — 93% — интересуются историей своей семьи, не интересна эта тема только 5% респондентов, пишет «Росбалт». При этом 72% пытались получить сведения о своих предках из разговоров с близкими, 41% — из открытых баз данных, 33% — из соцсетей, 22% — из архивов.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян.