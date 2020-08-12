Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 августа 20°C
Образование
27

Успешный бизнес с заграницей. «ИМКА Прайм» предлагает курсы делового английского языка для компаний

Образовательный центр «ИМКА Прайм» научит английскому языку IT, ВЭД специалистов и медицинских работников. Всего два занятия в неделю, и скоро ваши сотрудники смогут проводить успешные переговоры и заключать сделки с иностранными партнерами.

Курсы делового английского языка.
Курсы делового английского языка.
Образовательный центр «ИМКА Прайм»
Формат:
  • группы 4−8 человек (в офисе компании или онлайн на платформе ZOOM, Skype)
График занятий:
  • 2 раза в неделю по 90 мин
Длительность курса:
  • 32 занятия по 90 мин
Что получает компания в результате корпоративных занятий:
  1. Улучшение разговорных навыков сотрудников, хорошее владение грамматическими конструкциями и лексическими единицами в рамках курса.
  2. Практика постоянного погружения в язык, восприятие иноязычной речи на слух поможет лучше воспринимать на слух речь иноязычных специалистов по видеосвязи на рабочих планерках или встречах онлайн.
  3. Уверенность специалистов в общении с иностранными клиентами и партнерами, как следствие — успешные переговоры и заключение сделок, или ускоренный процесс согласования условий.
  4. Возможность погрузиться в профессиональную сферу на другом языке, обсуждать и изучать темы, связанные с профессиональными целями.
  5. Улучшение отношений внутри коллектива — коллеги больше общаются и легче находят общий язык в решении рабочих вопросов.
  6. Проектные и игровые методики изучения английского языка позволяют сплотить сотрудников и позволяют проявить творческое начало и скрытые таланты.
  7. Создание ситуации успеха и достижения — сдача экзамена и получение сертификата, который подтверждает уровень знаний студента.
  8. Возможность использовать корпоративное обучение (например, подарочные сертификаты для сотрудников или их семей) в качестве бонуса.
Образовательный центр «ИМКА Прайм»

Сайт: языковаяшколабарнаул.рф

Тел.: 696−896, 8−902−998−6896

Инстаграм: @primebarnaul

(16+)

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость