Успешный бизнес с заграницей. «ИМКА Прайм» предлагает курсы делового английского языка для компаний

Формат:
- группы 4−8 человек (в офисе компании или онлайн на платформе ZOOM, Skype)
График занятий:
- 2 раза в неделю по 90 мин
Длительность курса:
- 32 занятия по 90 мин
Что получает компания в результате корпоративных занятий:
- Улучшение разговорных навыков сотрудников, хорошее владение грамматическими конструкциями и лексическими единицами в рамках курса.
- Практика постоянного погружения в язык, восприятие иноязычной речи на слух поможет лучше воспринимать на слух речь иноязычных специалистов по видеосвязи на рабочих планерках или встречах онлайн.
- Уверенность специалистов в общении с иностранными клиентами и партнерами, как следствие — успешные переговоры и заключение сделок, или ускоренный процесс согласования условий.
- Возможность погрузиться в профессиональную сферу на другом языке, обсуждать и изучать темы, связанные с профессиональными целями.
- Улучшение отношений внутри коллектива — коллеги больше общаются и легче находят общий язык в решении рабочих вопросов.
- Проектные и игровые методики изучения английского языка позволяют сплотить сотрудников и позволяют проявить творческое начало и скрытые таланты.
- Создание ситуации успеха и достижения — сдача экзамена и получение сертификата, который подтверждает уровень знаний студента.
- Возможность использовать корпоративное обучение (например, подарочные сертификаты для сотрудников или их семей) в качестве бонуса.
Сайт: языковаяшколабарнаул.рф
Тел.: 696−896, 8−902−998−6896
Инстаграм: @primebarnaul
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