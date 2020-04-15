Успей пройти бесплатную диагностику и получи рекомендацию

Только в период самоизоляции Барнаульская Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает всех желающих детей от 5 до 17 лет пройти диагностику в режиме online абсолютно бесплатно!

Диагностика позволяет не просто оценить чтение, но и узнать об общем уровне подготовки и развитии когнитивных функций вашего ребенка.

Что представляет из себя online-тестирование? Это диагностика познавательных и психических процессов: памяти , внимания , мышления.⠀

внимания мышления.⠀ Определение и оценка трудностей ребенка в учебе.⠀

Оценка умений и навыков.⠀

Предоставление четких и грамотных рекомендаций от наших педагогов-тренеров.

Благодаря этому собеседованию вы сможете подробно узнать об особенностях вашего ребенка, а также записать его на любой подходящий курс в нашей школе в режиме живого дистанционного обучения (не записи урока, а именно живого обучения online).

Количество занятий неизменно — также ВСЕГО за 10−12 занятий , как и в очном формате , поможем достигнуть результата!

как и в очном формате поможем достигнуть результата! У вас будет возможность отслеживать весь процесс обучения и вместе с ребенком радоваться улучшению и развитию его навыков!

Внимание! Доступно также для всех регионов Алтайского края.

Все вопросы в директ, в комментариях и по тел. 57−16−06

Выбери более удобный способ — мы всегда на связи!

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