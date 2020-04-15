Успей пройти бесплатную диагностику и получи рекомендацию

Диагностика позволяет не просто оценить чтение, но и узнать об общем уровне подготовки и развитии когнитивных функций вашего ребенка.
- Это диагностика познавательных и психических процессов: памяти, внимания, мышления.⠀
- Определение и оценка трудностей ребенка в учебе.⠀
- Оценка умений и навыков.⠀
- Предоставление четких и грамотных рекомендаций от наших педагогов-тренеров.
Благодаря этому собеседованию вы сможете подробно узнать об особенностях вашего ребенка, а также записать его на любой подходящий курс в нашей школе в режиме живого дистанционного обучения (не записи урока, а именно живого обучения online).
- Количество занятий неизменно — также ВСЕГО за 10−12 занятий, как и в очном формате, поможем достигнуть результата!
- У вас будет возможность отслеживать весь процесс обучения и вместе с ребенком радоваться улучшению и развитию его навыков!
Внимание! Доступно также для всех регионов Алтайского края.
Все вопросы в директ, в комментариях и по тел. 57−16−06
Выбери более удобный способ — мы всегда на связи!
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