Увеличить срок обучения в школе еще на год и увеличить каникулы предложили в Госдуме

Василий Власов,

депутат ГД:

— Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы.

По идее депутата, 12 класс надо сделать профориентационным. Как говорит Власов, теперь многие выпускники вузов работают не по специальности. Жириновец связывает это с тем, что в школе человек получает лишь общие знания и с трудом может определить интересную ему сферу будущей занятости, а затем руководствуется советами родителей или "определенными веяниями".

Василий Власов,

депутат ГД:

— Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства.

В качестве компенсации за дополнительный год в школе депутат предложил продлить летние каникулы для школьников до 1 октября. Это же позволит родителями брать отпуска в сентябре и, возможно, путешествовать по России, что положительно скажется на экономике и принесет дополнительных доход в бюджет, уверен Власов.