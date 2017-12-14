Увеличить срок обучения в школе еще на год и увеличить каникулы предложили в Госдуме

Ввести 12-летнее образование и увеличить срок летних каникул предложили в Госдуме министру образования Ольге Васильевой. С этой идеей выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, пишет Lenta.ru.
Василий Власов,
депутат ГД:
— Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы.
По идее депутата, 12 класс надо сделать профориентационным. Как говорит Власов, теперь многие выпускники вузов работают не по специальности. Жириновец связывает это с тем, что в школе человек получает лишь общие знания и с трудом может определить интересную ему сферу будущей занятости, а затем руководствуется советами родителей или "определенными веяниями".
Василий Власов,
депутат ГД:
— Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства.
В качестве компенсации за дополнительный год в школе депутат предложил продлить летние каникулы для школьников до 1 октября. Это же позволит родителями брать отпуска в сентябре и, возможно, путешествовать по России, что положительно скажется на экономике и принесет дополнительных доход в бюджет, уверен Власов.
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