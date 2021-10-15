В АГАУ презентовали лучшие практики организационно-экономической работы аграрных вузов

14 октября работа семинара-совещания состоялась на двух дискуссионных площадках в гибридном формате — офлайн/онлайн. Мероприятие объединило более 80 представителей из 42 аграрных вузов России — ректоров аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проректоров по экономической работе и руководителей финансово-экономических служб.
Открывая торжественную часть семинара-совещания ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков подчеркнул, что:
«Обмен мнением и опытом по реализации лучших практик в решении экономических вопросов сегодня, как никогда, важен для всех аграрных вузов».
С приветственным словом к участникам мероприятия от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратился Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Коллег поприветствовали директор Департамента образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России Нина Иванова, генеральный директор Ассоциации «Агрообразования» Виктор Бердышев. Глава города Барнаула Вячеслав Франк также прислал приветствие для гостей города.
Участников рабочей встречи познакомили с научными разработками ученых Алтайского ГАУ в области агробиотехнологии и агроинженерии, которые обладают наиболее высоким потенциалом внедрения в производство.
Повестка совещания Совета ректоров аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов включала обсуждение перспектив участия агровузов в программе «Приоритет — 2030», разработку новых образовательных технологий и программ, организацию совместной проектной деятельности, развитие кадрового потенциала («корпоративный университет»).
Проректоры по экономической работе и руководители финансово-экономических служб обсудили особенности распоряжения имуществом бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, порядок определения объема и условия предоставления субсидий, применение цифровых технологий в управлении вузом и финансами, внесли предложения по совершенствованию государственной поддержки учебно-опытных хозяйств вузов, а также рассмотрели и другие актуальные вопросы.
15 октября в рамках выездного заседания участники мероприятия посетят хозяйства индустриальных партнеров Алтайского ГАУ.
По итогам семинара-совещания будет подготовлена резолюция, которую представят в департамент образования научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России и Ассоциацию «Агрообразование».
Справка
Организаторами мероприятия выступили Алтайский государственный аграрный университет, Ассоциация «Агрообразование», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Совет по экономической работе вузов Минсельхоза России.