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Образование
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В АГАУ презентовали лучшие практики организационно-экономической работы аграрных вузов

С 13 по 16 октября на площадке Алтайского государственного аграрного университета проходит семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.

Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ

14 октября работа семинара-совещания состоялась на двух дискуссионных площадках в гибридном формате — офлайн/онлайн. Мероприятие объединило более 80 представителей из 42 аграрных вузов России — ректоров аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проректоров по экономической работе и руководителей финансово-экономических служб.

Открывая торжественную часть семинара-совещания ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков подчеркнул, что:

«Обмен мнением и опытом по реализации лучших практик в решении экономических вопросов сегодня, как никогда, важен для всех аграрных вузов».

Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ

С приветственным словом к участникам мероприятия от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратился Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Коллег поприветствовали директор Департамента образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России Нина Иванова, генеральный директор Ассоциации «Агрообразования» Виктор Бердышев. Глава города Барнаула Вячеслав Франк также прислал приветствие для гостей города.

Участников рабочей встречи познакомили с научными разработками ученых Алтайского ГАУ в области агробиотехнологии и агроинженерии, которые обладают наиболее высоким потенциалом внедрения в производство.

Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ

Повестка совещания Совета ректоров аграрных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов включала обсуждение перспектив участия агровузов в программе «Приоритет — 2030», разработку новых образовательных технологий и программ, организацию совместной проектной деятельности, развитие кадрового потенциала («корпоративный университет»).

Проректоры по экономической работе и руководители финансово-экономических служб обсудили особенности распоряжения имуществом бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, порядок определения объема и условия предоставления субсидий, применение цифровых технологий в управлении вузом и финансами, внесли предложения по совершенствованию государственной поддержки учебно-опытных хозяйств вузов, а также рассмотрели и другие актуальные вопросы.

Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ

15 октября в рамках выездного заседания участники мероприятия посетят хозяйства индустриальных партнеров Алтайского ГАУ.

По итогам семинара-совещания будет подготовлена резолюция, которую представят в департамент образования научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России и Ассоциацию «Агрообразование».

Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Семинар-совещание по вопросам повышения экономической эффективности использования ресурсного потенциала аграрных вузов Минсельхоза России.
Фото предоставлено АГАУ

Справка

Организаторами мероприятия выступили Алтайский государственный аграрный университет, Ассоциация «Агрообразование», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Совет по экономической работе вузов Минсельхоза России.

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