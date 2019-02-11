В АГИК открылась Международная конференция «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации»

В Алтайском государственном институте культуры начала работу V Международная научно-практическая конференция «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации». В первый день работы в ней приняли участие более 100 человек: учёные, преподаватели и студенты высших учебных заведений из городов Барнаула, Красноярска, Кемерово, Санкт-Петербурга, а также Казахстана и Таджикистана.

На пленарном заседании выступили члены координационного совета Содружества азиатских учреждений образования в сфере культуры, созданного в 2017 г. в целях организации единого культурно-образовательного пространства: Л. Р. Строй, к. искусствоведения, первый проректор Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского (Красноярск), Р.А. Амиров, к. п. н., профессор, проректор Государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде (Душанбе), С.Ш. Аязбекова, д. ф. н., профессор Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Астана), В.И. Матис, д. п. н., профессор АГИК, Е. А. Полякова, д. и. н., проректор АГИК и др.

Мероприятие продолжилось работой секции «Евразийство в социальных науках», на которой обсудили вопросы влияния на евразийские интеграционные процессы. По мысли ученых, евразийская социально-культурная интеграция, основанная на межкультурной коммуникации, является необходимым условием сохранения национальных культур; участники дискуссии поддерживают исключительно добровольное и вполне осознанное движение культур, интегрирующихся стран друг к другу и создание целостного интеграционного образования, не подвергающего сомнению, ограничению или урезанию суверенитета и самостоятельности любых стран-участниц.

Аудиторию имени Е.И. Борисова откроют в АГИК Источник: Алтайский государственный институт культуры

В 2019 году конференция пройдет пролонгировано, продлится до 23 мая и предусматривает проведение круглых столов в формате очной встречи и онлайн соединений, панельных и онлайн дискуссий, научно-методических семинаров и открытых онлайн лекций.

(16+)