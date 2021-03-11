В АГИК пройдет студенческий карьерный форум

Главная цель форума — помочь выпускникам определиться с местом трудоустройства и обозначить возможности построения успешной карьерной траектории.
Представители более 20 учреждений культуры и образования в сфере культуры представят свыше 100 вакансий для выпускников Алтайского государственного института культуры.
Работодатели смогут познакомиться с самыми активными и целеустремленными студентами, рассказать о преимуществах работы в своей организации, провести экспресс-собеседования и пригласить в свою команду выпускников АГИК с целью дальнейшего трудоустройства.
В программе форума также — консультации и выступления представителей работодателей, тематические мастер-классы и тренинги, направленные на построение успешной карьеры от специалистов Центра занятости г. Барнаула. В рамках форума пройдет круглый стол «В партнерстве с ВУЗом: перспективы сотрудничества» с участием работодателей.
«Карьерный форум — это знакомство с рынком труда, участие в деловых активностях, прямое общение с работодателями и многое другое, что поможет найти выпускникам института свое место на рынке труда», — отмечает Юлия Легчилова, руководитель Центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников Алтайского государственного института культуры.
Открытие форума
18 марта 2021 года
в 11:30
в концертном зале АГИК
пр. Ленина, 66