В АГИК пройдет студенческий карьерный форум

Главная цель форума — помочь выпускникам определиться с местом трудоустройства и обозначить возможности построения успешной карьерной траектории.

Представители более 20 учреждений культуры и образования в сфере культуры представят свыше 100 вакансий для выпускников Алтайского государственного института культуры.

Работодатели смогут познакомиться с самыми активными и целеустремленными студентами, рассказать о преимуществах работы в своей организации, провести экспресс-собеседования и пригласить в свою команду выпускников АГИК с целью дальнейшего трудоустройства.

В программе форума также — консультации и выступления представителей работодателей, тематические мастер-классы и тренинги, направленные на построение успешной карьеры от специалистов Центра занятости г. Барнаула. В рамках форума пройдет круглый стол «В партнерстве с ВУЗом: перспективы сотрудничества» с участием работодателей.

«Карьерный форум — это знакомство с рынком труда, участие в деловых активностях, прямое общение с работодателями и многое другое, что поможет найти выпускникам института свое место на рынке труда», — отмечает Юлия Легчилова, руководитель Центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников Алтайского государственного института культуры.

Открытие форума

18 марта 2021 года

в 11:30

в концертном зале АГИК

пр. Ленина, 66