В АГИК пройдет XIV международный музыкальный конкурс "От Рождества к Рождеству".

9 - 12 декабря 2017 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет XIV международный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах "От Рождества к Рождеству".
Учредителями музыкального конкурса являются Министерство культуры Российской федерации, Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский государственный музыкальный колледж, Барнаульская детская музыкальная школа № 5.
Цель мероприятия – поддержание, сохранение и развитие лучших традиций отечественной исполнительской школы.
В конкурсе примут участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студентов ССУЗов и ВУЗов и преподаватели музыкальных учебных заведений регионов Сибири, Монголии, Киргизии и Казахстана. Конкурсные прослушивания будут проходить в номинациях инструментальные ансамбли и солисты: фортепианные, народные, струнные смычковые и струнные щипковые инструменты, редкие национальные инструменты среди участников разных возрастных групп.
Конкурсанты смогут принять мастер-классы от членов жюри конкурса профессора Новосибирской государственной консерватории им.М.И. Глинки Ларисы Смешко и заслуженного артиста РФ, профессора Красноярского государственного института искусств Сергея Найко.
Нина Крючкова,
художественный руководитель конкурса, Заслуженный работник культуры РФ, профессор:
Основными задачами конкурса являются – укрепление разносторонних творческих и культурных связей, повышение исполнительского уровня коллективов, поиск и поддержка новых творческих индивидуальностей, выявление талантливых преподавателей, создание условий для обмена творческим опытом.
Завершится конкурс гала-концертом и награждением победителей и лауреатов в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66.
- Открытие конкурса 9 декабря 2017 г. в 17.00
- Гала-концерт 12 декабря 2017 г. в 13.00
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