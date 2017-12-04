В АГИК пройдет XIV международный музыкальный конкурс "От Рождества к Рождеству".

Учредителями музыкального конкурса являются Министерство культуры Российской федерации, Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский государственный музыкальный колледж, Барнаульская детская музыкальная школа № 5.

Цель мероприятия – поддержание, сохранение и развитие лучших традиций отечественной исполнительской школы.

В конкурсе примут участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студентов ССУЗов и ВУЗов и преподаватели музыкальных учебных заведений регионов Сибири, Монголии, Киргизии и Казахстана. Конкурсные прослушивания будут проходить в номинациях инструментальные ансамбли и солисты: фортепианные, народные, струнные смычковые и струнные щипковые инструменты, редкие национальные инструменты среди участников разных возрастных групп.

Конкурсанты смогут принять мастер-классы от членов жюри конкурса профессора Новосибирской государственной консерватории им.М.И. Глинки Ларисы Смешко и заслуженного артиста РФ, профессора Красноярского государственного института искусств Сергея Найко.

Нина Крючкова,

художественный руководитель конкурса, Заслуженный работник культуры РФ, профессор:

Основными задачами конкурса являются – укрепление разносторонних творческих и культурных связей, повышение исполнительского уровня коллективов, поиск и поддержка новых творческих индивидуальностей, выявление талантливых преподавателей, создание условий для обмена творческим опытом.

Завершится конкурс гала-концертом и награждением победителей и лауреатов в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66.