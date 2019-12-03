В АГИК пройдет XV международный музыкальный конкурс-фестиваль «От Рождества к Рождеству»

6 — 9 декабря 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет XV международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах «От Рождества к Рождеству».

Учредителями музыкального конкурса-фестиваля являются Министерство культуры Российской федерации, Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный институт культуры, Русский камерный оркестр города Барнаула, Барнаульская детская музыкальная школа № 5.

Задачи конкурса — поддержание, сохранение и развитие лучших традиций отечественной исполнительского искусства; приобщение детей, подростков и молодежи к лучшим культурным традициям.

Основные мероприятия фестиваля — международный конкурс солистов-инструменталистов, международный конкурс-фестиваль инструментальных ансамблей и мастер-классы членов жюри конкурса-фестиваля, ведущих специалистов в области музыкального искусства. В конкурсах примут участие свыше 250 человек — учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студентов ССУЗов и ВУЗов и преподавателей музыкальных учебных заведений регионов Сибири, города Москвы, Монголии, Киргизии и Казахстана. Конкурсные прослушивания будут проходить в номинациях инструментальные ансамбли и солисты: фортепианные, народные (клавишные, струнные щипковые) инструменты, редкие национальные инструменты среди участников разных возрастных групп.

Конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах членов жюри конкурса Юрия Диденко, доцента Московской государственной консерватории им. П. И, Чайковского и Дамира Султанова, заслуженного артиста Республики Татарстан, доцента Казахского национального университета искусств (Казахстан).

На торжественном открытии конкурса-фестиваля выступит Русский камерный оркестр города Барнаула (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Алексей Кузнецов). В этот день солистами оркестра выступят члены жюри фестиваля: Дамир Султанов, баян и Серик Сыздыков, домбра (Казахстан), Юрий Диденко, фортепиано (г. Москва).

Конкурсные прослушивания пройдут 7- 8 декабря с 9.00 в камерном зале АГИК (ул. А. Петрова, 212) и большом зал БДМШ № 5 (ул. Островского, 52).

Завершится конкурс гала-концертом и награждением победителей и лауреатов.

Открытие конкурса 6 декабря 2019 г. в 17:00

Гала-концерт 9 декабря 2019 г. в 13:00

в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66

Вход свободный.

Справки по тел. 54−37−65

Возрастное ограничение (6+)