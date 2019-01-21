В Академии наук приостановили присвоение патриарху звания почетного профессора из-за сомнений

Звание почетного профессора пока не будут присваивать патриарху Всея Руси Кириллу, заявили в Российской академии наук. Процедура присвоения этого звания временно приостановлена из-за сомнений академиков, сообщает РБК.

Вопрос об этом исключен из повестки дня заседания президиума РАН, которое намечено на 22 января. Также не будет присуждаться подобное звание спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Вместо этого академики обсудят, целесообразно ли вообще присваивать звания почетных профессоров.

Информация о том, что патриарх и спикер будут награждены званиями почетных профессоров появилась 18 января, когда РАН разослала приглашения журналистам на заседание своего президиума.

После этого в соцсетях началось бурное обсуждение этой новости. Тогда некоторые члены академии выразили сомнения в целесообразности существования этого звания. Поэтому РАН временно отказалось от данной процедуры.

Юрий Балега,

вице-президент РАН:

Мы завтра вопрос о голосовании и вручении диплома патриарху и Матвиенко снимаем, потому что некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания. Поэтому пока мы должны снять и обсудить между собой эту тему", — указал Балега. Он подчеркнул, что заслуги патриарха в науке велики. «Он поддерживает науку не только в гуманитарной сфере, но и в технической. И религия в какой-то мере является частью общечеловеческой культуры.

Ранее руководитель пресс-службы академии Светлана Попова в пятницу сообщила, что патриарху решили дать это звание, потому что «он большой популяризатор науки», не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи «Очевидное — невероятное», ведущим которой был академик Сергей Капица, и знал знаменитого советского физика Петра Капицу.

Что такое почетный профессор РАН

Звание «Почетный профессор РАН» присуждается президиумом академии выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами. Почетными профессорами в разное время становились доктор церковной истории патриарх Алексий II, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заведующий отделением онкологии госпиталя Питье-Сальпетриер во Франции Давид Хаят, и другие.