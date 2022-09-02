2 сентября
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Образование

В АКЗС рассказали, надо ли родителям сдавать деньги на школьные учебники

«Насколько правомерны сборы с родителей денег на школьные учебники?» — такой вопрос задала Светлана Вареникова председателю комитета по образованию и науке АКЗС Александру Молотову в ходе интернет-конференции.

Образование. Учебники.
Образование. Учебники.
открытые источники (CC0)

«Такие сборы неправомерны, если речь идет о реализации программ начального, основного и среднего общего образования, — ответил Молотов. — Но по согласованию с родителями приобретение за их счет дополнительной литературы возможно».

По словам депутата, вопрос обеспечения обучающихся учебниками находится на постоянном контроле в комитете АКЗС по образованию и науке. В 2022 году на 11% увеличено финансирование на учебные расходы, что составило 1790 рублей на одного ученика, из них 1163,5 рублей — на приобретение учебников.

В Змеиногорском, Павловском районах и городах Барнаул, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск учебники приобретаются за счет средств муниципального бюджета. Кроме того, активно используется обменно-резервный фонд.

На сегодняшний день все участники учебного процесса обеспечены учебными пособиями. Закупка учебников продолжается в соответствии с федеральным перечнем.

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