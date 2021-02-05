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В Алтайском филиале Президентской академии пройдут ежегодные Дни науки

С 8 по 12 февраля в Алтайском филиале РАНХиГС пройдут ежегодные Дни науки. Студенты, преподаватели и гости мероприятия смогут принять участие в семинарах, круглых столах, олимпиадах, мастер-классах, публичных лекциях. В течение пяти дней в вузе состоится около 20 событий, приуроченных ко Дню российской науки.

Наука.
Наука.
Иллюстрация предоставлена Алтайским филиалом РАНХиГС

Мероприятия, посвященные Дню науки

Дата

Время

Аудитория

Мероприятие

Модератор

8.02.21

11.20

А 101

Публичная лекция «О роли научной деятельности для студентов в современном глобальном мире»

Цыб С.В.

13.20

В 202

Философский батл

Серова Н.С.

15.00

В 206

Семинар «Подготовка научной статьи: практические советы начинающим исследователям»

Гончарова Н.П.

15.00

А 105

Деловая игра «Обмани меня» (выявление лжи с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации)

Меженин Я.Э.

9.02.21

10.00

А 205

Финал внутривузовского конкурса на лучшую курсовую работу

Шенкнехт Т.В.

онлайн

Викторина «В лабиринтах права»

Штаб О.Н.

9.40

А 114

Тренинг «Стоп стресс» (психологические практики самопомощи при стрессе)

Михайлюк О.В.

13.20

В 202

Мастер — класс «Современные возможности прохождения зарубежных научных стажировок и практик студентов»

Барбашов В.П.

Пыриков А.В.

13.20

В 309

Мастер-класс «Работа с международными базами статистических данных»

Воробьев С.П.

10.01.21

онлайн

Первый (отборочный) этап олимпиады по политологии (на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС)

Усольцев С.А.

11.20

A 107

Деловая игра «Формирование успешной организации»

Гооге О.А.

13.20

В 405

Научно-практический семинар «Особенности написания аннотации к научной статье на английском языке»

Раззамазова О.В.

13.20

В 309

Мастер-класс «Повышение эффективности использования средств MS Office в профессиональной деятельности»

Лопухов В.М.

15.00

А 206

Science Slam: психология

Короткова А.А.

18.20

А 101

Открытое заседание научного кружка «Административное право» с приглашением практикующего юриста

Коновалова Л.Г.

11.02.21

онлайн

Первый (отборочный) этап олимпиады по государственному и муниципальному управлению (на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС)

Леонтьева Д.С.

Пашкова Е.Ю.

Самсонова Т.Н.

онлайн

Конкурс эссе для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования «Цивилистика в эпоху перемен»

Валынкина И.А.

Козьякова Е.А.

Панчук А.В.

Филиппова

Н.А.

13.20

В 409

Мастер-класс «Бесплатные инструменты для удаленной совместной работы»

Усольцев С.А.

13.20

А 101

Математический Stand up

Свердлова Е.Г.

Абакумова Н.А.

13.20

В 405

Мастер-класс «Постредактирование машинного перевода»

Райкина Т.А.

12.02.21

онлайн

Конкурс научных тезисов для студентов вузов по теме «Актуальные проблемы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в современной России»

Галиев Р.С.

12.50−13.20

А 101

Закрытие Дней науки Алтайского филиала РАНХиГС

Шлегель С.В. Шенкнехт Т.В.

13.20

В 309

Второй (финальный) этап олимпиады по политологии

Усольцев С.А.

15.00

онлайн

Публичная лекция «Межкультурная коммуникация как обязательный элемент подготовки современного управленца»

Пашкова Е.Ю.

Справка

День российской науки традиционно отмечается 8 февраля. Он был учрежден указом президента России Б. Н. Ельциным 7 июня 1999 года. День российской науки впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году. Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета (Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённый по повелению императора Петра I указом правительствующего сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

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