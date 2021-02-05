В Алтайском филиале Президентской академии пройдут ежегодные Дни науки

С 8 по 12 февраля в Алтайском филиале РАНХиГС пройдут ежегодные Дни науки. Студенты, преподаватели и гости мероприятия смогут принять участие в семинарах, круглых столах, олимпиадах, мастер-классах, публичных лекциях. В течение пяти дней в вузе состоится около 20 событий, приуроченных ко Дню российской науки.

Мероприятия , посвященные Дню науки

Дата Время Аудитория Мероприятие Модератор 8.02.21 11.20 А 101 Публичная лекция «О роли научной деятельности для студентов в современном глобальном мире» Цыб С.В. 13.20 В 202 Философский батл Серова Н.С. 15.00 В 206 Семинар «Подготовка научной статьи: практические советы начинающим исследователям» Гончарова Н.П. 15.00 А 105 Деловая игра «Обмани меня» (выявление лжи с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации) Меженин Я.Э. 9.02.21 10.00 А 205 Финал внутривузовского конкурса на лучшую курсовую работу Шенкнехт Т.В. онлайн Викторина «В лабиринтах права» Штаб О.Н. 9.40 А 114 Тренинг «Стоп стресс» (психологические практики самопомощи при стрессе) Михайлюк О.В. 13.20 В 202 Мастер — класс «Современные возможности прохождения зарубежных научных стажировок и практик студентов» Барбашов В.П. Пыриков А.В. 13.20 В 309 Мастер-класс «Работа с международными базами статистических данных» Воробьев С.П. 10.01.21 онлайн Первый (отборочный) этап олимпиады по политологии (на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС) Усольцев С.А. 11.20 A 107 Деловая игра «Формирование успешной организации» Гооге О.А. 13.20 В 405 Научно-практический семинар «Особенности написания аннотации к научной статье на английском языке» Раззамазова О.В. 13.20 В 309 Мастер-класс «Повышение эффективности использования средств MS Office в профессиональной деятельности» Лопухов В.М. 15.00 А 206 Science Slam: психология Короткова А.А. 18.20 А 101 Открытое заседание научного кружка «Административное право» с приглашением практикующего юриста Коновалова Л.Г. 11.02.21 онлайн Первый (отборочный) этап олимпиады по государственному и муниципальному управлению (на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС) Леонтьева Д.С. Пашкова Е.Ю. Самсонова Т.Н. онлайн Конкурс эссе для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования «Цивилистика в эпоху перемен» Валынкина И.А. Козьякова Е.А. Панчук А.В. Филиппова Н.А. 13.20 В 409 Мастер-класс «Бесплатные инструменты для удаленной совместной работы» Усольцев С.А. 13.20 А 101 Математический Stand up Свердлова Е.Г. Абакумова Н.А. 13.20 В 405 Мастер-класс «Постредактирование машинного перевода» Райкина Т.А. 12.02.21 онлайн Конкурс научных тезисов для студентов вузов по теме «Актуальные проблемы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в современной России» Галиев Р.С. 12.50−13.20 А 101 Закрытие Дней науки Алтайского филиала РАНХиГС Шлегель С.В. Шенкнехт Т.В. 13.20 В 309 Второй (финальный) этап олимпиады по политологии Усольцев С.А. 15.00 онлайн Публичная лекция «Межкультурная коммуникация как обязательный элемент подготовки современного управленца» Пашкова Е.Ю.

Справка

День российской науки традиционно отмечается 8 февраля. Он был учрежден указом президента России Б. Н. Ельциным 7 июня 1999 года. День российской науки впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году. Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета (Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённый по повелению императора Петра I указом правительствующего сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.