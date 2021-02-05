В Алтайском филиале Президентской академии пройдут ежегодные Дни науки

Мероприятия, посвященные Дню науки
|
Дата
|
Время
|
Аудитория
|
Мероприятие
|
Модератор
|
8.02.21
|
11.20
|
А 101
|
Публичная лекция «О роли научной деятельности для студентов в современном глобальном мире»
|
Цыб С.В.
|
|
13.20
|
В 202
|
Философский батл
|
Серова Н.С.
|
|
15.00
|
В 206
|
Семинар «Подготовка научной статьи: практические советы начинающим исследователям»
|
Гончарова Н.П.
|
|
15.00
|
А 105
|
Деловая игра «Обмани меня» (выявление лжи с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации)
|
Меженин Я.Э.
|
9.02.21
|
10.00
|
А 205
|
Финал внутривузовского конкурса на лучшую курсовую работу
|
Шенкнехт Т.В.
|
|
|
онлайн
|
Викторина «В лабиринтах права»
|
Штаб О.Н.
|
|
9.40
|
А 114
|
Тренинг «Стоп стресс» (психологические практики самопомощи при стрессе)
|
Михайлюк О.В.
|
|
13.20
|
В 202
|
Мастер — класс «Современные возможности прохождения зарубежных научных стажировок и практик студентов»
|
Барбашов В.П.
Пыриков А.В.
|
|
13.20
|
В 309
|
Мастер-класс «Работа с международными базами статистических данных»
|
Воробьев С.П.
|
10.01.21
|
|
онлайн
|
Первый (отборочный) этап олимпиады по политологии (на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС)
|
Усольцев С.А.
|
|
11.20
|
A 107
|
Деловая игра «Формирование успешной организации»
|
Гооге О.А.
|
|
13.20
|
В 405
|
Научно-практический семинар «Особенности написания аннотации к научной статье на английском языке»
|
Раззамазова О.В.
|
|
13.20
|
В 309
|
Мастер-класс «Повышение эффективности использования средств MS Office в профессиональной деятельности»
|
Лопухов В.М.
|
|
15.00
|
А 206
|
Science Slam: психология
|
Короткова А.А.
|
|
18.20
|
А 101
|
Открытое заседание научного кружка «Административное право» с приглашением практикующего юриста
|
Коновалова Л.Г.
|
11.02.21
|
|
онлайн
|
Первый (отборочный) этап олимпиады по государственному и муниципальному управлению (на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС)
|
Леонтьева Д.С.
Пашкова Е.Ю.
Самсонова Т.Н.
|
|
|
онлайн
|
Конкурс эссе для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования «Цивилистика в эпоху перемен»
|
Валынкина И.А.
Козьякова Е.А.
Панчук А.В.
Филиппова
Н.А.
|
|
13.20
|
В 409
|
Мастер-класс «Бесплатные инструменты для удаленной совместной работы»
|
Усольцев С.А.
|
|
13.20
|
А 101
|
Математический Stand up
|
Свердлова Е.Г.
Абакумова Н.А.
|
|
13.20
|
В 405
|
Мастер-класс «Постредактирование машинного перевода»
|
Райкина Т.А.
|
12.02.21
|
|
онлайн
|
Конкурс научных тезисов для студентов вузов по теме «Актуальные проблемы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в современной России»
|
Галиев Р.С.
|
|
12.50−13.20
|
А 101
|
Закрытие Дней науки Алтайского филиала РАНХиГС
|
Шлегель С.В. Шенкнехт Т.В.
|
|
13.20
|
В 309
|
Второй (финальный) этап олимпиады по политологии
|
Усольцев С.А.
|
|
15.00
|
онлайн
|
Публичная лекция «Межкультурная коммуникация как обязательный элемент подготовки современного управленца»
|
Пашкова Е.Ю.
Справка
День российской науки традиционно отмечается 8 февраля. Он был учрежден указом президента России Б. Н. Ельциным 7 июня 1999 года. День российской науки впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году. Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета (Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённый по повелению императора Петра I указом правительствующего сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.